106 ملايين دينار الخسائر السوقية للبورصة

مال وأعمال

طاحت مؤشرات بورصة الكويت في نهاية جلسة الامس مع انخفاض لـ7 قطاعات على رأسها قطاع الطاقة مع عمليات البيع العشوائي والضغوط على الاسهم الشعبية، لتنخفض القيمة السوقية للبورصة بنحو 0.25 في المئة وبقيمة 106 ملايين دينار من 41.532 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 41.426 مليون دينار في جلسة أمس.

ويرى المحللون أن أداء البورصة الضعيف يأتي بسبب عوامل عدة أهمها عدم وجود محفزات لدى المتداولين مع تراجع العوامل الإيجابية التي كان لها أثر على مؤشرات البورصة، حيث انتهت فترة الإفصاحات النصفية للشركات المدرجة في بورصة الكويت والتوصية بالتوزيع النقدي، بما يُشكل انتهاء فترة حافز مهم للتداولات بالبورصة. وأضافوا أن المخاوف حيال النمو الاقتصادي العالمي والبيانات الضعيفة من العواصم الرئيسة العالمية، حيث شهد الاسبوع الماضي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7 في أغسطس، موضحين أن المتداولين يترقبون لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 20 من هذا الشهر، مع توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

كما انخفضت القيمة السوقية للسوق الأول بقيمة 123 مليون دينار وبنسبة 0.37 في المئة من 32.77 مليار دينار إلى 32.647 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.18 في المئة وبقيمة 16 مليون دينار من 8.76 مليارات دينار إلى 8.778 مليارات دينار. وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37 في المئة وبنحو 28.8 نقطة، والعام بنسبة 0.26 في المئة وبـ 18 نقطة، في المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.18 في المئة وبـ 10.5 نقاط، وارتفع «الرئيسي 50» بـ0.1 في المئة وبنحو 5.9 نقاط عن مستوى جلسة الخميس. وشهدت وتيرة التداولات تراجعاً واضحاً، حيث انخفضت سيولة الجلسة بنسبة 40.8 في المئة من 54.4 مليون دينار إلى 32.1 مليون دينار، كما تقلصت الكميات بنسبة 21.8 في المئة من 183.01 مليون إلى 143 مليون سهم، كما انخفضت الصفقات بنسبة 31 في المئة من 11.96 ألف صفقة إلى 8.25 آلاف صفقة. شهدت الجلسة تراجع 7 قطاعات على رأسها الطاقة بواقع 1.41 في المئة، بينما ارتفع منافع بـ0.51 في المئة، واستقر قطاعان.

