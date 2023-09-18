كبار مطوّري مصر يتطلّعون لجني ثمار فورة العقار السعودية

مال وأعمال

وجهت كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بوصلتها نحو السوق السعودي خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن «الرياض»، و«جدة»، و«نيوم» لاطلاق مشروعاتها الجديدة.

المطوّرون أوضحوا خلال حديثهم مع «اقتصاد الشرق» أن المشروعات السكنية والمباني المكتبية والفنادق تحظى بالأولوية، ما دفعهم للبدء بها، ومن ثم التوسع نحو أنشطة عقارية أخرى لاحقاً.

أبرز الأسماء المصرية التي تجاوزت مرحلة الاستكشاف الى عقد تحالفات، حتى أن بعضها وقع اتفاقات على مشروعات بالسعودية، الملياردير المصري سميح ساويرس من خلال استثماراته الخاصة، ومجموعة «طلعت مصطفى»، و«ماونتن فيو»، و«صبور»، و«تطوير مصر».

وتجاوزت قيمة مشروعات العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية التي تمّ اطلاقها في السنوات الأخيرة 1.25 تريليون دولار، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

كما تمّت اضافة 660 ألف وحدة سكنية قيد التطوير خلال الـ12 شهراً الماضية، ومن المتوقع أن يتم في الرياض وحدها تسليم أكثر من 241 ألف منزل جديد بحلول عام 2030، و3.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية.

و«أبرز المشروعات المعلن عنها حتى الآن لمطوّر مصري في السعودية، تتمثل باطلاق مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» الأسبوع الماضي مشروع مدينة «بنان» بالعاصمة الرياض، بتكلفة اجمالية تناهز 40 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار)، كما أفصح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب هشام طلعت مصطفى».

