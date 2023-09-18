المملكة تستضيف فعاليات يوم السياحة العالمي للمرة الأولى

مال وأعمال

أعلنت وزارة السياحة السعودية أنه بحضور قادة القطاع السياحي من مختلف دول العالم؛ تستضيف المملكة فعاليات الدورة الثالثة والأربعين لـ«يوم السياحة العالمي» للمرة الأولى.

وأضاف بيان رسمي: «وذلك للاحتفاء بهذا اليوم في العاصمة الرياض تحت شعار السياحة والاستثمار الأخضر، ولمشاركة ما تزخر به بلادنا من مقومات ووجهات سياحية متنوعة».

وتحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي كاحتفالات دولية في 27 سبتمبر، وتم اختيار هذا التاريخ في ذلك اليوم من عام 1970، حيث تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.

ويعتبر اعتماد هذا النظام الأساسي علامة فارقة في السياحة العالمية، فيما الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي بدور السياحة داخل المجتمع الدولي واظهار كيفية تأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

