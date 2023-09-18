الذهب الأسود يواصل

مال وأعمال

خطف الأنظار سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، اذ يتزامن شح المعروض الناجم بالأساس عن خفض السعودية للانتاج مع التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني يتجاوز أخيرا مرحلة الخطر. وخلال أسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 3.62 في المئة، ليصل الى 93.93 دولاراً للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.73 في المئة الى 90.77 دولاراً. ومددت السعودية، ومعها روسيا شريكتها في تحالف «أوبك+»، هذا الشهر خفضا اجماليا بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، مما أدى الى تسريع السحب من المخزونات العالمية. ودفعت المخاوف بشأن الامدادات خام برنت والخام الأميركي الى أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر. وتعتبر الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عنصرا حاسما في نمو الطلب على النفط خلال بقية العام. وأثار التعافي البطيء لاقتصادها بعد الوباء مخاوف بشأن الطلب، لكنها سجلت نموا في الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بمعدل أسرع من المتوقع في أغسطس. وأظهرت بيانات أيضا أن عمليات المعالجة في مصافي النفط ارتفعت بنحو الخمس عنها قبل عام، في ظل الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة للاستفادة من زيادة الطلب العالمي على المنتجات النفطية. لكن يبدو أن تكاليف الاقتراض ترسم صورة مشرقة. ورغم ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس، تراجع التضخم الأساسي، ما يشير الى احتمال أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل عن رفع أسعار الفائدة، غير أنه سيترك الباب مفتوحا على الأرجح أمام رفع أخير محتمل في نوفمبر. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي هذا الأسبوع لكنه أشار ضمنا الى أنه من المرجح أن يتوقف عند هذا الحد.