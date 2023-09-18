«الكويتية» شاركت الأطفال عودتهم للمدارس

مال وأعمال

قامت الخطوط الجوية الكويتية بتقديم هدايا العودة للمدارس لأبنائنا وبناتنا الطلبة مرحبة بهم في صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 4، كما زار وفد من الشركة دار الأطفال التابع لإدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية، لمشاركتهم فرحتهم ورسم البسمة على وجوههم، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق في الشركة خالد البستان: «يسر الخطوط الجوية الكويتية تقديم وتوزيع الهدايا الخاصة بالعودة إلى المدارس لأبنائنا الطلبة في مبنى الركاب رقم 4 بصالة الوصول والترحيب بهم بالإضافة إلى زيارة وفداً من الشركة إلى دار الأطفال التابع لإدارة الحضانة العائلية بقطاع الرعاية الاجتماعية وتقديم الهدايا لهم قبل بدء العام الدراسي بأجواء مليئة بالسعادة».

وأضاف البستان قائلاً: «تحرص الخطوط الجوية الكويتية دائماً على الاهتمام بتلك المبادرات والتي تعكس دور الشركة في رعاية ودعم الانشطة والبرامج الاجتماعية والانسانية، حيث تستهدف مختلف شرائح المجتمع ولاسيما كبار السن باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي».

وأشار البستان إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تعتبر المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتقها، مضيفاً أن التزام الشركة بتلك الواجبات يعد ضمن أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في المجتمع تساهم في تحسين حياة الآخرين نحو الاتجاه الأمثل.

واختتم البستان تصريحه بالتأكيد على أن الشركة لا تألو جهداً في دعم المنظومة التعليمية في البلاد، وتدعم وتشارك في كل ما هو جاد ومهم بجانب المساهمة بشكل فعّال بما يعود بالفائدة على المصلحة العامة لبلادنا الكويت.

