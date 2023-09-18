«أرزان» تدعم مشاريع التنمية المجتمعية

مال وأعمال

أعلنت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار عن دعمها ومشاركتها في العديد

من مشاريع التنمية المجتمعية حيث ساهمت أخيراً في رعاية مجموعة من طلبة جامعة الكويت في كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول.

أعرب مدير التسويق والعلاقات العامة رئيس وحدة علاقات المستثمرين لمجموعة أرزان المالية فواز المنيع عن اعتزازه بمشاركة المجموعة في عدد من التبرعات والمساهمات لهذا العام 2023 مع أبرز المؤسسات والجمعيات الخيرية في الكويت كالهلال الأحمر الكويتي وجمعية القلب الكويتية وجمعية مكافحة التدخين والسرطان الكويتية بجانب دعم العديد من طلبة جامعة الكويت وذلك إيماناً منها بأهمية المسؤولية الاجتماعية والمشاريع التي تهتم بالجانب الإنساني والأعمال الخيرية والصحة العامة ودعم الشباب والتعليم وغيرها.

و صرح المنيع قائلاً أن مشاركة المجموعة ودعمها للمشاريع المجتمعية ناتج عن حرصها الدائم والمستمر بمبدأ المسؤولية الاجتماعية ونابع من إيمانها التام بأهمية هذه المشاركات والمبادرات الاجتماعية لما في ذلك

من أثر كبير على تنمية المجتمع وازدهاره في شتى القطاعات والمجالات.

وأعرب المنيع عن سعادته بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت ، وأشاد المنيع باهتمام هذه الروابط الطلابية في تلبية حاجة طلبة جامعة الكويت والاجتهاد في مساندة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم مما ينعكس بالإيجاب على المجتمع الكويتي ومستقبله , وأوضح المنيع أن مجموعة أرزان المالية تحافظ على موقعها الريادي باعتبارها مؤيداً قوياً يسعى إلى إثراء المجتمع بهذه المشاركات ودعم هذه المشاريع المجتمعية وتلبية حاجة المجتمع عن طريق ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الأذهان بشتى المجالات سواء داخل الكويت أو خارجها.

