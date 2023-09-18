«اتحاد المصارف»: 28 سبتمبر عطلة المولد النبوي الشريف

مال وأعمال

قالت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، أنه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1445هجرية ، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وانتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظهما الله، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

