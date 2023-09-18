10 آلاف مستثمر شاركوا في «سيتي سكيب الرياض»

مال وأعمال

اختتمت بنجاح، فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عالمي وإقليمي كبير، باستثمارات تجاوزت 110 مليارات ريال سعودي وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوّار للمعرض أكثر من 160,000 زائر، مع توقيع العديد من المشاريع التنموية العملاقة.

وبهذه المناسبة، أوضح الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبد الرحمن الحسينان أنه على الرغم من الحضور العالمي والإقليمي الذي شهدته فعاليات المعرض، إلا أن تواجد الجهات الحكومية الكويتية في المعرض كان غائباً، في الوقت الذي تواجدت فيها جهات حكومية لدول كثيرة مشاركة في المعرض. وأبدى الحسينان أمله في أن تتحرك الملحقيات التجارية التابعة لوزارة الخارجية وكذلك قسم العلاقات الخارجية في وزارة التجارة والصناعة بالكويت، لتعريف الشركات الكويتية والمهتمين بالشأن العقاري بمثل تلك الفعاليات العالمية ذات المردود الاقتصادي المرتفع على اقتصاديات الدول. وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتناول فيه كافة الوسائل الإعلامية الخليجية والعالمية هذا الحدث الهام، لم يكن تواجد الشركات الكويتية العقارية على المستوى المطلوب ولم تكن هناك سوى شركة واحدة كويتية متواجدة داخل المعرض.

وأوضح أن التواجد الكويتي في مثل تلك الفعاليات سيجعل الكويت قبلة لترويج الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة والذي يؤهلها لإعادة الكويت مرة أخرى لتكون درة الخليج كما كانت في السابق.

واوضح أن شركة المباني في السعودية شاركت بالمعرض وتعد مبعث افتخار للمستثمرين المشاركين بالمعرض، حيث شهدت إقبالاً من زوار المعرض لمعرفة الفرص الاستثمارية لديها، موضحا أن تواجد الشركات والجهات الحكومية بالمعرض سيكون أفضل للتعريف بامكانات وقدرات السوق العقاري الكويتي.

تبادل الخبرات

ومن جانبه، أشار المدير العام في شركة البروة ذخر العقار عبد العزيز السنان إلى أن المعرض شهد بجانب التنوع في الفرص الاسثمارية المطروحة، تبادلاً للخبرات بين المشاركين والاستفادة من التجارب الخاصة بهم والسعي لتطبيقها بما يعزز من العوائد التي يحققونها من القطاع العقاري. ولفت السنان إلى أن المعرض شهد دعماً كبيراً من جانب القطاع الحكومي للقطاع الخاص من خلال تخصيص المواقع وطرح المشاريع التنموية والترويحية والاقتصادية.

وبدورها، أشارت مدير عام شركة كيلر وليميز أسماء العليان أن معرض سيتي سكيب تميز بحضور أكثر من 350 مطوراً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والهند وكندا وتركيا واليونان وغيرها من البلدان من حول العالم.

ولفتت إلى أن التنوع في العقارات الجديدة المتاحة للبيع مع وجود خطط لسداد المدفوعات من المطورين ووجود خطط سداد مدفوعات مقدمة من المطورين وخطط تقسيط تناسب ميزانية المقبلين على الشراء وأسعار حصرية على العقارات لزوار المعرض من أهم المزايا التي شهدها المعرض.

