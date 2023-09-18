«KIB» كشف عن الفائزين بالسحب الثاني لجائزة «مواسم من المفاجآت»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن أسماء الفائزين الخمسة في السحب الثاني ضمن حملته الحصرية «مواسم من المفاجآت»، وذلك عن معاملات العملاء المؤهلين خلال أغسطس. وهذه الحملة التي انطلقت بالشراكة مع «Visa»، الرائدة عالمياً في مجال وسائل الدفع الرقمية، تهدف لمكافأة عملاء البنك من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية أو المسبقة الدفع أو السحب الآلي، في إطار التزامه الدائم تعزيز التجربة المصرفية التي يوفّرها لكل شرائح العملاء.

وحصل عبدالله الكندري، الفائز الأول بالسحب الثاني، على سوبر جت من ياماها، والفائز الثاني، عمر سامي الفريح، على أربع تذاكر مدفوعة بالكامل ذهاباً وإياباً إلى أبوظبي وجزيرة ياس، إضافة إلى تذاكر إلى اثنين من أشهر المنتزهات الترفيهية في أبوظبي، بما فيها «عالم فيراري» و«سي وورلد» و«ياس ووتروورلد» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، في حين حصل الفائزون الثلاثة الآخرون، خالد ناصر الشمري ومريم محمد العلي وعبدالرحمن راشد الخرافي، على إقامة شاليه في الكويت لتجربة عطلة نهاية أسبوع متميّزة.

وبهذه المناسبة، قال مدير شرائح العملاء في «KIB»، خالد الحليبي: «إن «KIB» يواصل سعيه إلى مكافأة عملائه من خلال تقديم كل ما هو جديد في عالم المزايا والخدمات والمنتجات المصرفية الفريدة، إذ من شأن هذه الحملات المبتكرة، التي يُطلقها في كل موسم، الارتقاء بتجربة التسوّق والتعاملات المالية إلى مستوى جديد ومتقدّم، وتلبية احتياجاتهم ومواكبة أسلوب حياتهم العصري، انطلاقاً من شعار «KIB» الأساسي، بنك للحياة».

وفي سياق تعقيبه على هذا الحدث المميّز، تقدّم الحليبي بالتهنئة من الفائزين المحظوظين بالجوائز الرائعة، متوجّهاً بالدعوة إلى عملاء البنك كافة للاستفادة من مفاجأة الموسم الثالث من الحملة تحت عنوان «العودة الى المدارس أحلى مع بطاقات «KIB»»، والتي ستمتدّ بين 1 و30 سبتمبر 2023 وتتوّج 13 فائزاً باسترداد نقدي إضافي قيمته 750 ديناراً كويتياً لكل رابح، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

من جهته، قالت آرتي ثانكي، رئيسة قسم التكنولوجيا المالية والشراكات في مكتب فيزا الكويت وقطر: «إنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في دعم هذه المبادرة المميّزة من «KIB»، والتي من شأنها توفير تجارب مصرفية فريدة من نوعها لحاملي بطاقات Visa في الكويت. ونحن نرى في هذه الحملة فرصة رائعة لمكافأة عملاء البنك، إلى جانب دعم الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز التجارة الرقمية في الكويت. كما نتقدّم بالتهنئة من الرابحين كافة ونتطلّع إلى تأسيس المزيد من الشراكات ذات القيمة المضافة مع «KIB»».

ومع الجوائز الجديدة كل شهر، تمكّن الحملة المتميّزة عملاء «KIB» حاملي كافة من بطاقات فيزا الائتمانية والسحب الآلي والمسبقة الدفع من التأهل تلقائياً وبشكل فوري ومن دون الحاجة للتسجيل، مع فرصة للربح في كل السحوبات ضمن الحملة، وذلك عند استخدام تلك البطاقات لإنجاز عمليات الدفع مقابل مشترياتهم بقيمة 250 ديناراً كويتياً على الأقل على بطاقة فيزا الائتمانية وفيزا المسبقة الدفع، داخل الكويت أو خارجها، خلال كل موسم. كما يمكن للعملاء حاملي بطاقات فيزا السحب الآلي التأهل مقابل مشترياتهم بقيمة 500 دينار كويتي، على الأقل، خارج الكويت.

ويحصل العملاء من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية أو المسبقة الدفع، على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يتمّ إنفاقها محلياً، وعلى فرصتين لعمليات الدفع الدولية، إضافة إلى فرصة واحدة حصرياً لحاملي بطاقات فيزا للسحب الآلي مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها دولياً.

وتجدر الإشارة إلى أن «KIB» يستمرّ بتشجيع عملائه لمتابعة صفحاته على المنصات الرقمية للبقاء على اطلاع بتفاصيل الحملات الموسمية المتعدّدة التي سيطلقها خلال مراحل مختلفة من العام، وكذلك المعلومات المتعلّقة بالمنتجات والخدمات المصرفية الحصرية المصممة لتلبي احتياجاتهم على مدار العام.

