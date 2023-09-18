«الأهلي» استعرض مزايا حساب الطالب +A وبطاقة «ISIC MasterCard» في الجامعة الأسترالية

مال وأعمال

قام البنك الأهلي الكويتي بالترويج لحساب الطالب A+وبطاقة «ISIC MasterCard» في الجامعة الأسترالية AUK»، لتعريف الطلاب الجدد بالحياة الجامعية والترويج للحلول المصرفية المبتكرة التي يقدّمها وذلك خلال فعالية التوجيه والتعريف في سبتمبر.

وتم تصميم حساب الطالب A+ للفئات العمرية من 16 حتى 25 عاماً، ليوفر لهم مجموعة واسعة من المزايا والفوائد القيّمة، بما في ذلك بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم. وينال عملاء الحساب أيضاً مزايا وخدمات مميزة بما فيها بطاقة مسبقة الدفع مجاناً لمدة سنتين، بالإضافة إلى عرض حصري من VOX Cinemas «اشتر واحدة واحصل على تذكرتين مجاناً»، وخصومات متنوعة لدى مجموعة من المتاجر والشركاء في الكويت. وقدم البنك أيضاً في الجامعة بطاقة «ISIC Mastercard» الائتمانية مسبقة الدفع الأولى من نوعها التي تعمل على تسهيل حياة الطلبة من خلال منحهم بطاقة واحدة لاستخدامها كبطاقة مصرفية مسبقة دفع وكهوية جامعية خاصة بهم.

ويستفيد الطلبة من إمكانية الحصول على خصومات لدى أكثر من 150 ألف جهة في 130 دولة حول العالم، مع عروض خاصة للسفر على متن رحلات شركة طيران الإمارات، وحجوزات الإقامة في الفنادق عبر booking.com، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجارب لا تُنسى. وبهذه المناسبة، قالت جهير معرفي المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: «تواجدنا في الجامعة الأسترالية يعكس اهتمامنا الكبير بتلبية احتياجات الطلبة وخصوصاً في بداية رحلة تعليمهم العالي، وقد حرصنا على منحهم مزايا وعروض استثنائية لمساعدتهم في مسيرتهم الدراسية».

وأفادت بأن البنك الأهلي الكويتي يحرص على دعم قطاع التعليم في الكويت بشتى الطرق المتاحة، ويمنح الطلبة حلولاً مصرفية مخصصة لهم، لافتة إلى تصميم حساب الطالب A+ وبطاقة «ISIC Mastercard» الائتمانية المسبقة الدفع، لتلبية احتياجاتهم المصرفية، ومبينة أن البنك يهدف من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المزايا والخصومات إلى تلبية احتياجات الطلبة، وضمان تركيزهم على اهتماماتهم والاستمتاع بحياة جامعية خالية من المعوقات والمشاكل من خلال توفير تجربة مصرفية استثنائية لهم. واختتمت معرفي تصريحها داعية الجميع إلى متابعة صفحات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التعرف على العروض والحملات المتتنوعة التي يقدمها على مدار العام. ويواصل البنك الأهلي الكويتي منذ تأسيسه عام 1967 تطوره وطرح منتجات جديدة، ليصبح واحداً من أهم البنوك الكويتية التي تقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعةABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً. هذا ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدّم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

