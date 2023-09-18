«بوبيان» نظم «Boubyan Adventurefest» في جزيرة فيلكا

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نظم بنك بوبيان فعاليته الرياضية Boubyan Adventurefest بجزيرة فيلكا بمشاركة عدد من عملائه الشباب من محبي الرحلات والمغامرات الاستكشافية ضمن مساهماته البارزة لتعزيز التنمية المجتمعية والتشجيع على ممارسة الرياضة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة البسام: «مرة أخرى يلتقي بنك بوبيان عملاءه الشباب من خلال واحدة من أهم تجارب المغامرات قدمنا من خلالها اجواء استكشافية استثنائية لمجموعة من الانشطة المتنوعة لأكثر من 5 ساعات متواصلة لمحبي التحدي وممارسة الرياضة في الطبيعة».

وأضاف أن أهم ما يميز تحدي Boubyan Adventurefest انه مكون من مجموعة متكاملة من الانشطة الرياضية مثل الباراشوت البحري وتجديف البادل، رمي الاسهم، الدراجات الهوائية بالإضافة إلى البحث عن الكنز وجميعها رياضات من شأنها رفع روح المغامرة والتنافس بين المشاركين وتحسين قدراتهم الصحية والبدنية. وأوضح انه تم اختيار جزيرة فيلكا لتشهد فعاليات التحدي كونها واحدا من أهم المعالم الطبيعية التي تزخر بمساحات واسعة تتناسب مع محبي التحدي وممارسة الرياضة في الطبيعة، مشيراً إلى أن التحدي كان بمثابة دعوة لعملائنا الشباب لاكتشاف معالم الكويت الطبيعية بشكل مختلف خارج عن المعتاد خاصة ما تحتويه الجزيرة من الكثير من الاماكن الطبيعية الجميلة غير المستغلة من الجميع بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في التحدي لاقى اقبالاً كثيفاً من قبل فئة الشباب من محبي المغامرة واللياقة البدنية، كذلك شهدت المنافسات أجواء حماسية بين المشاركين، مؤكداً أن رسالة بوبيان هي تحفيز الشباب للاتجاه دائما نحو الانشطة والفعاليات الرياضية التي من شأنها تشجيعهم على أنماط سلوكية إيجابية تفيدهم أولاً وتفيد المجتمع ايضاً.

وأكد البسام التزام بنك بوبيان تجاه تطبيق معايير الاستدامة المجتمعية وتبني التوعية الصحية والرياضية بشكل مستمر والحث على أهميتها لجعلها أسلوب حياة، مضيفاً أن الفترة المقبلة ومع تحسن الجو والدخول في فصلي الخريف

والشتاء سوف تشهد العديد من الانشطة والفعاليات الشبابية وغيرها لنكون دائماً الأقرب لكل الشرائح.

