«كريم» عقدت شراكة جديدة مع «سلطان»

مال وأعمال

أعلن تطبيق كريم، عن عقد شراكة جديدة مع شركة «سلطان»، بهدف توفير خصم حصري لعملاء سلطان كافة يصل إلى 30% عند اختيار خدمة «كريم» للانتقال من وإلى أي فرع من فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت، لغاية 4 رحلات كل شهر.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الشراكة، قال المدير العام لشركة كريم أنطونيو الأسمرفي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن: «إننا في غاية الحماس لهذه الشراكة الجديدة مع شركة سلطان والتي ستسهم في التوسّع بخدماتنا للعملاء في السوق الكويتي، حيث يأتي هذا التعاون بهدف تأسيس علاقات جديدة في الكويت والارتقاء بمستوى تجربة عملائنا. وبالتزامن مع جهودنا المستمرّة من أجل تحقيق النمو في السوق المحلي، فإننا نسعى إلى تلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لشرائح متنوعة من الجمهور، ومن شأن هذه الشراكة أن تعود بالفائدة على عملاء الشركتين، إذ يمكنهم التمتّع بمنتجات سلطان التي تلبّي مختلف الأذواق، إضافة إلى الوصول إلى خدمات كريم مع خصومات مميّزة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطان، بسام زنتوت: «إننا نرى في هذا التعاون شهادة على التزامنا تحقيق قيمة كبرى عبر تمكين العملاء من تجربة تجمع بين الراحة والتوفير، حيث نوحّد جهودنا بهدف تقديم خصم حصري بنسبة 30% على 4 رحلات شهرياً في 18 موقعاً. كما تجسّد هذه الشراكة استمرارنا في منح الأولوية لعملائنا، ليس فقط في توفير وقتهم وبل ضمان كفاءة الخدمة من حيث التكلفة لهم. إن هذا التعاون المميّز بين سلطان وكريم يعتبر تجربة معزّزة وإيجابية للجميع».

