«بيتك» كرَّم موظفيه المميزين عن الربع الثاني لبرنامج «قدها»

مال وأعمال

أقام بيت التّمويل الكويتي، «بيتك» حفلاً خاصاً لتكريم موظفّيه المميّزين عن الرّبع الثاني للعام الحالي ضمن برنامج «قدها» بحضور الرّئيس التنفيذي للمجموعة بالتّكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرّئيس التّنفيذي لـ «بيتك» الكويت خالد يوسف الشّملان، والإدارة التّنفيذيّة وعدد من المسؤولين. ويقيم «بيتك» الحفل بشكل دوري تكريماً وتشجيعاً للموظّفين المميّزين على أدائهم ومثابرتهم،ومكافأتهم عليه، لخلق بيئة تنافسيّة ودافع لتحقيق المزيد من الإنجازات والعطاء بما يسهم بالمحافظة على مكانة «بيتك» الرّائد في الصيرفة الإسلاميّة على مستوى العالم.

وأعرب الرّئيس التّنفيذي للمجموعة بالتّكليف عبدالوهاب الرشود في كلمته التي ألقاها عن فخر «بيتك» واعتزازه بالموظّفين حيث قال: «نعتز ونفخر بكم وبمجهودكم الذي أثمر بعد توفيق الله -عز وجل- عن تحقيق «بيتك» لأرباح تاريخيّة في النّصف الأوّل للعام الحالي بلغت 333.4 مليون دينار كصافي أرباح للمساهمين. وهي اعلى أرباح فصليّة بتاريخ «بيتك». وأضاف الرشود « وبالاضافة الى هذه الأرقام والأرباح القياسيّة، نعلن وبكل فخر بأن «بيتك» أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول والقيمة السّوقيّة. وأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت. فكل الشّكر لكم ولجميع أفراد أسرة «بيتك» على الجهود المبذولة. وأعرب الرشود عن ثقته بأن تميّز الموظفين سيستمر، وانهم سيواصلون تحقيق الانجازات والنجاحات في مختلف المجالات، لأنهم على قدر المسؤولية تجاه العملاء والبنك. من جهته أشاد الرّئيس التّنفيذي لـ «بيتك»- الكويت، خالد يوسف الشّملان بجهود موظّفي «بيتك» خلال النصف الأوّل من العام الحالي والتي أثمرت عن أرباح تاريخيّة. وشدّد الشّملان على أن الإدارة التّنفيذيّة حريصة على تكريم وتشجيع الموظّفين على مدار العام تقديراً لجهودهم الحثيثة والتي هي أساس النّجاح بعد توفيق الله عز وجل. مضيفاً بأن «بيتك» يفخر بكوادره ويستثمر فيها بقوّة للمحافظة على مكانته كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم.

