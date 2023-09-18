تميُّز «النهار» في عيد صدورها السابع عشر

وطن النهار

يسرني أن أعرب بالإصالة عن نفسي كراعي لجائزة البغلي للابن البار ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين وأعضاء الجمعية العمومية والمنتسبين في اللجان العاملة فيها، عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس جريدة «النهار»، والذي تزامن موعد صدورها مع موعد انطلاق وبدء العمل في الجمعية والمبرة في عام 2007م.

ونؤكد بأنه منذ أن صدرت جريدة «النهار» لأول مرة في دولة الكويت الحبيبة في 2 سبتمبر 2007، وهي تعنى بتعزيز القيم الوطنية والجوانب الإيجابية في المجتمع.ومع مرور الزمن، ما زالت ترفل جريدة «النهار» في حلة قشيبة وتضيء شمعتها السابعة عشرة، عبر مسيرة ستة عشر عاماً حافلة بالعطاء والعمل على الارتقاء بالرسالة الصحافية والإعلامية، التي كرست مفاهيمها ومدلولها من خلال التزامها بالمصداقية واحترامها للحقيقة وتمسكها بالقيم الأخلاقية المهنية، وهو نهج واضح وميثاق شرف عظيم تبناه الأخ الكريم جواد بوخمسين رئيس «مجموعة بوخمسين القابضة» وصاحب جريدة «النهار» الراقية، التي تبوأت تلك المكانة العالية في المشهد الصحافي الكويتي، وساهمت في تعزيز دور ورسالة الصحافة بشكل خاص والإعلام بشكل عام في المجتمع، حيث دفع بها في الاتجاه الذي يسمح لها بالالتصاق بمعطيات الواقع والدفاع عن مصالح الوطن وأهدافه العليا، وجعل من الحرية رديفاً للمسؤولية، فاتجهت الجريدة لمخاطبة الرأي العام وفق تلك القاعدة، معترفاً بحق المتلقي في الحصول على المعلومات بصدق وأمانة وبرؤية واعية، بما يمكنها من أن تكون مع الوطن في جميع القضايا، وأن تكون نافذة لنقل الحقائق،وتعميق روح المحبة والوئام الاجتماعي، بما يقربها من الناس وكسب ثقتهم حيال ما تتناوله من تحليلات و معلومات.

نبارك لـ «النهار» تلك المسيرة الحافلة بالعطاء على مدار ستة عشر عاما انقضت، ونبارك دخولها في عامها السابع عشر بتميز وتقدم وازدهار، ونفتخر بتخصيص صفحة أسبوعية بعنوان «أمي وأبوي تاج راسي»؛ تعبر عن قضايا وأهداف مبرة إبراهيم البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية المسنين، كالبر بالوالدين وبر كبار السن وبر الوطن، وقضايا وأهداف الجمعية والمبرة على حد سواء، والمساهمة في توفير الرعاية الشاملة لكبار السن وكيفية التعامل مع مراحل الحياة المختلفة لحفظ كرامة المسن وإشعاره بإنسانيته وأهميته في دفع عجلة التقدم والتنمية.

ويسرنا في هذا المقام أن نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات وأسماها لـ «النهار» كما نعتز ونفتخر باستمرارها في التألق والإبداع، ونتمنى لها دوام التقدم والرقي في مواصلة أداء رسالتها الإعلامية في خدمة وطننا الحبيب عبر التمسك بالمهنية في عملها، وفق منهج وطني أصيل، مع أخلص التهاني لجميع فرسانها بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس هذا الصرح الإعلامي الكبير، 16 عامًا من العمل الدؤوب والمتميز، ونثمن جهود جميع كوادرها، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من العطاء والإبداع ولصحيفة «النهار» مزيدًا من التألق والازدهار والرقي في شتى المجالات.

ولعل سيل طاقات الورد وبرقيات التهنئة التي اشادت بـ «النهار» وبخطها الوطني، والتزامها الكامل بالحيادية والنزاهة والمصداقية، والتي انهالت عليها، مباركة ما وصلت اليه من مكانة سامية في نفوس كل الكويتيين بمختلف مذاهبهم ومشاربهم ومراحلهم السنية، وفئاتهم الاجتماعية، كما ان هذه التهاني والتبريكات تعكس عظيم الحب الذي طوق به المسؤولون والمواطنون عنق «النهار»، كما أنه يحملها مزيدا من المسؤولية، ويضع على عاتقها الالتزام بأمانة الكلمة وصدق التغطية وسلامة المقصد والاهداف.

ختاماً يسرني أن أُهنئ «النهار» هذا الرافد الإعلامي والحيوي والصوت والرأي الوطني الأصيل بعيدها السابع عشر الذي تجسدت فيه كل معاني الألفة والأواصر الوطنية من أجل رسم كل ما هو جميل في دولة الكويت الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسدد على دروب العزة والخير خطاهم.

