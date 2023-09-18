ثمرات بر الوالدين

وطن النهار

جاء الإسلام لهداية البشرية للصراط المستقيم الذي يوصل البشر لرضوان الله عز وجل، ويوفر لهم حياةً طيبةً، ولهذا عرفهم بالحقوق، ومن أعظم تلك الحقوق حق الوالدين، ولهذا كثيرًا ما يأمر الله عز وجل بعبادته وطاعته، كما يقرن الله سبحانه الأمر بالإحسان بالوالدين، فهما سبب لوجودك بعد الله عز وجل، فمن حقوقهما عليك الإحسان لهما، قال الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى? وَالْيَتَامَى? وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى? وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)، لذا يعتبر بر الوالدين من النعم العظيمة التي يخص بها الله عباده.

ثمراته في الدنيا والآخرة

لبر الوالدين عدد من الفوائد والثمرات التي تصيب الإنسان بالدنيا والآخرة، ومن تلك الفوائد السعة وزيادة الرزق والبركة في العمر، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحدَّث لمن أراد أن يبسط برزقه عليه بصلة رحم، والعلماء فسروا كلمة يبسط في رزقه بأقوال عدة منها: أن ذلك يكون بفعل الطاعات وزيادة العمر، والأعمال النافعة للعبد في الحياة وفي الآخرة، كما يوجد تفسير آخر هو أن الملائكة تعلم بعمر العبد، والعبد إذ وصل رحمه زاد الله له في عمره، وذلك بعلم الله عز وجل، فالزيادة تكون فيما يتعلق بالعبد وليس فيما يتعلق بالقدر، ويوجد علماء فسروا تأخير أجل العبد ببقاء الذكر الطيب والجميل للإنسان بعد وفاته، وإن بر الوالدين من الأعمال المحببة لله عز وجل، كما أن البر من الطرق التي توصل العبد للجنة في الآخرة، وإن بر الوالدين سبب من أسباب رفع ذكر العبد في الحياة الدنيا والآخرة، وسبب من أسباب تفريج الكروب والهموم، وانشراح النفوس والصدور. بر الوالدين من الأعمال المحببة لرب السماوات والأرض، وهو أجلُّ القربات، وأحبها لله تعالى وأزكاها عنده، وإن بر الوالدين من أكبر الأسباب لكسب الثواب والحسنات، وتكفير الذنوب، كما أنه أقرب طريق يُوصلنا لله عز وجل، والفوز برضاه وجنته، كما أن الله ألصق رضا الوالدين برضاه عز وجل، وإن سخطهما من سخطه، وجعل الجنة تحت أقدامهما، كما جعل الوالدين أوسط أبواب الجنة.

نماذج وقصص عن بر الوالدين

يُعد بر الوالدين وصية الأنبياء عليهم السلام، فيخاطب سيدنا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء والده باللين واللطف والرفق بالرغم من عناده وكفره حين يناديه إبراهيم عليه السلام، «يا أبت»، عندما دعاه لترك الشرك والضلال وعبادة الله الواحد، وعندما أبى وأعرض هدد سيدنا إبراهيم بالطرد والضرب، فكان رد سيدنا إبراهيم جميلًا إذ قال: {قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا}، كما أثنى الله عز وجل على سيدنا يحيى بن زكريا {وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا}، إضافةً إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه إذا كان يود الخروج من منزله يقف على باب والدته فيقول: السلام عليكم يا أماه ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام، فيقول: رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرًا، فتقول له: رحمك الله يا بُني كما بررتني كبيرًا، وهذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، في إحدى الليالي طلبت والدته ماءً، فذهب وجاء بالماء، لكنه وجدها نائمةً، فوقف بالماء عند رأسها حتى الصباح، فلم يوقظها خوفًا من إزعاجها، ولم يذهب خوفًا من أن تستيقظ وتطلب الماء فلا تجده، وهذا ابن الحسن التميمي عندما رأى عقربًا تدخل في جحر في البيت، أدخل يده وسد الحجر بأصابعه، فلدغته العقرب، فعندما سأل عما فعل قال: خفت أن تخرج فتجيء لأمي فتلدغها، وهذا ابن عون المزني عندما نادته والدته يومًا، أجابها وكان صوته يعلو صوتها فندم على فعلته، وأعتق رقبتين.

بر الوالدين بعد موتهما

سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقوق الوالدين بعد موتهما فذكر خمسة أمور:

? الصلاة عليهما والدعاء لهما مثل الصلاة عليهما صلاة الجنازة، والترحم والدعاء للوالدين ودفع الصدقات نيابة عنهما من أفضل أنواع البر في الحياة وبعد الموت.

? الاستغفار لهما وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالديه سيئاتهما، وهذا يُعد من بر الوالدين في الحياة وفي الممات.

? إنفاذ عهدهما وذلك يكون بتطبيق الوصية التي يوصي بها الوالدان، فمن الواجب على الأبناء إنفاذ عهدهما حسب موافقتها للشرع المطهر.

? إكرام صديقهما إذ كان للأم أو للأب أقارب وأصدقاء وأحباب فلا بد من زيارتهم والإحسان إليهم، كما يجب تقدير صحبة الوالدين، وذلك يكون بالكلام الطيب وبالإحسان، وكافة أنواع الخير الذي يمكن للشخص تقديمه، فهذا يُعد من بر الوالدين بعد مماتهما.

? صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ويكون بالإحسان لأقارب الأب مثل العمات والأعمام، وأقارب الأم مثل الخالات والأخوال، فهذا يُعد من بر الوالدين والإحسان إليهما.

