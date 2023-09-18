قصة بعنوان: «بيت الجدة»

وطن النهار

اختارت جدتي أن تعيش في منزل مستقل، نزورها فيه مرات عدة في الأسبوع، نتقاسم معها الأوقات أنا وإخوتي ووالديّ وخالاتي وأخوالي وبقية أفراد أسرتنا من أحفادٍ وحفيدات، ونلتقي كل جمعة في بيتها الدافئ.

ومن يعرف جدتي يعرف كم تتسم بالخصوصية، كم تحب الحياة الاجتماعية، وكم تكون فاعلة أينما حضرت، لكنها كأكثر كبار السن تخشى أن تثقل على أحد.. خفيفة الظل في كلامها.. في مرحها.. طباخة ماهرة.. حكيمة.. تزن حرفها قبل أن يعبر حاجز صوتها.. وتكتنز من الحكايات والقصص ما ينافس أفلاماً ومكتبات.

منذ طفولتي اعتدت أن أراها مشرقة كشمسٍ لا تأفل ولا تعرف مغيباً في كل جلسة تجمعنا ترسم على وجوهنا الابتسامات، وتطيّر في المكان عصافير ضحكاتنا. قدرتها الاستثنائية على خلق جو من الفرح والوئام تزيدها خصوصية، وأجزم أنه لا يمكن لمن يرى محياها السمح ألا يرد السماحة بالسماحة ويقابل لطفها باللطف والابتسام.

في إحدى زياراتي لها قالت جملةً جعلتني أراها للمرة الأولى كما لم أرها من قبل، كانت جالسةً على كرسيها ممسكة بمسبحتها، بجانبها طاولة صغيرة يعتليها كوب الشاي الأخضر يتصاعد منه البخار وتحيط به عبوات المسكنات والأدوية، الغروب يلقي بوشاحه البرتقالي من زجاج نافذتها، وصوت التلفاز المنخفض يشوّش لحظة الهدوء.

«في مرحلة ما من العمر نبقى على قيد الانتظار.. ننتظر أن يطرق الموت بابنا ليسحبنا من فراغنا القاتل».... «عن أي فراغ قاتل تتحدث جدتي؟» سألت نفسي؛ فأيامها –كما أفترض- ملأى بالأدعية والاتصالات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات والوجبات المقسمة على مدار اليوم وزياراتنا المعتادة.. ويوم الجمعة يمر مرور الغيوم مع جَمعة العائلة وتنوع الأحاديث وقرقعة الصحون، «عن أي فراغ تتحدثين؟» سألتها بهدوء حزين لا يخلو من التعجب..

«لا عليكِ من ثرثرة مسنة» قالتها ثم غيرت الموضوع واستجبت لرغبتها بإدارة الحديث حتى انتهت زيارتي. خرجت وظلت (ثرثرة مسنة) عالقة بذهني تتراءى أمامي كبندول ساعة جيئة وذهاباً..

ثرثرة؟!! وهي التي تزن حرفها قبل أن يعبر حاجز صوتها.. وتكتنز من الحكايات والقصص ما ينافس أفلاماً ومكتبات.. إنه بوح خرج عن طريق الخطأ ثم تنكّر.. لم أنم يومها وأنا أفكر ما الذي تعنيه جدتي؟ وما الذي تعانيه؟ الفراغ.. تجربة قد لا يفهمها شابٌ يسابق الحياة ويجاريها، وحشٌ يقصد محطات الكهولة فيزيدها ثقلاً ويبطئ الزمن.

تقلّبت يميناً وشمالاً، أزحت لحافي عني كمن يختنق، كان شحوب جدتي في تلك اللحظة موحشاً، حاولت أن أنام فلم أستطع، ومرت في ذهني ذكرى خاطفة كالبرق، أرجعتني سنين.. وأنا أنام على سريري الصغير وجدتي تمسد شعري وتقص على حكاية ما قبل النوم.. وبدأت بعدها الذكريات تتجسد أمامي كلقطات فيلم وثائقي: جدتي وهي تقرأ لي قصصَ ما قبل النوم.. أنا وبقية أطفال عائلتنا موزعين على الأرض نحاوطها وهي تقص علينا حكاياتها ذات صيف.. فطور العيد وما يصحبه من روايات وذكريات.. ونحن في مقتبل الشباب تروي لنا قصصاً وطنية في المساءات.. طفولتنا الملأى بقصصٍ قامت جدتي بتعديلها مستبدلةً أسماء أبطالها بأسمائنا.. قصة ليلى والذئب.. عقلة الإصبع.. حمارة القايلة.. علي بابا والأربعين حرامي.. قصص من التراث.. من التاريخ.. من الواقع.. من وحي الخيال.. قصصٌ وقصصٌ وقصص.... تلقفت لحظة البرق تلك وابتسمت، ورحت أركض بفكرتي لمن سيتبناها بعد أن أشرقت الشمس ليلتها سريعاً. عدت لجدتي ومعي الخبر السعيد «السبت القادم ستقصين علينا قصة»

? «تقصدين الجمعة»

? «كلا.. السبت..» قلتها وابتسامة الشقاوة تعتلي وجهي.

نظرت لي جدتي نظرة محققٍ كوميدي عاصرةً جفنيها قالبة شفتيها وبنبرة مكتشف الفخ قالت:

? لمَ غيرتم موعد جَمعة العائلة من الجمعة للسبت؟

أجبتها ضاحكة:

? الجَمعة يوم الجُمعة، لا تغيير..

وبأسلوب طفولي في التشويق قلت لها: «يوم السبت ستقصين قصة.. في المكتبة!»

تغيّرَت ملامحها لدهشة ممزوجة بالتساؤلات، فأخبرتها أن يوم السبت تخصصه إحدى المكتبات لقراءة القصص للأطفال، وأن «حكواتية» الأسبوع القادم هي «جدتي!».

لم أكن أعي أن الإنسان يُزهِر ويورق في لحظة، وأن التجاعيد تُخلع كالثياب، وأن الهرم يستحيل طفولة وشباباً.. فرحتها كانت كفرحة طفلٍ بدمية، صورة تناقض مشهد النافذة ووشاح الغروب البرتقالي.

تركت جدتي كرسيها وعكازها، ومشت خطوات متسارعة نسبياً لتوازن نفسها، فتحت باب خزانتها وفي عينيها أضواءُ عيد. بدأت تخرج ملابسها منها لتختار القطعة الأجمل.. رغم أن بيننا وبين السبت أربعة أيام.. إلا أن جدتي لحظتها ظنّت الأيام ساعات.. اختارت ما تريد أن ترتدي.. وجاء السبت..

كان الأطفال يملؤون رحاب المكتبة كفراشات الربيع، يضحكون.. يلعبون.. يركضون.. وعندما دخلت جدتي بعكازها وثوبها.. هدأ الربيع لوهلة.. واستكان الأطفال كلٌ في مكان.. جلست جدتي على أريكة من جلد، سندت عكازها وبدأت تقص حكاياتها..

وجهها لم يكن يختلف عن وجوه الأطفال من حيث الحياة والبهجة، وصوتها كان يعبق أصالةً وحنواً، عرفت حينها معنى «الفراغ القاتل» وأن كبار السن لا ينتظرون أن يدق الموت أبوابهم، إنما ينتظرون الحياة..

ومنذ ذاك اليوم صار بيت جدتي يشع دفئاً ويفيض حياة، أيامه مخصصة لقص القصص؛ أيامٌ للكبار.. أيامٌ للصغار.. ويوم الجمعة لنا.

بقلم: فرح ناصر الحجلي الفائزة بالمركز الثاني

بمسابقة جائزة البغلي للابن البار للقصة القصيرة لعام 2022م

