«أسامح.. لأجلي»..... التسامح قيمة عابرة للأجيال

وطن النهار

هل تأذيت كثيراً في حياتك من أحد المحيطين بك؟

هل تعتصر ألماً من مرور موقف ما على خاطرة طريق ذكرياتك؟

هل ينزل شلال عبراتك رغماً عنك من ذكر اسم انسان حاولت مراراً ألا يجد ذكره لحياتك سبيلاً؟

هل تعض على شفتيك ندماً من طيبتك.. من وداعتك.. من حسن ظنك بالآخرين؟

هل تقسم لضعفك كل يوم بأنك ستقضي عليه.. لأنه سبب استغلال الجميع لك؟

هل أحسست بالغضب من نفسك وما زلت.. لأنك تنسى الإساءة بسرعة ولا تكاد تذكر الا محاسن من حولك فور مبادرتهم بالاعتذار.. ورغم ذلك يجرعونك كاسات الظلم والعدوان كل مرة ضامنين فيها تسامحك؟ هل تغفر.. هل استطعت العفو.. هل تجاوزت جراحك.. هل عالجت مشاعر القهر الداخلية؟

صف لي سلامك الداخلي الان وما ينطق به قلبك

مما لا شك به.. أنه لا انسان واحداً على وجه البسيطة لم يتعرض ذات يوم لظلم أو عدوان أو قهر أو استغلال أو الم أو حزن أو اعتداء على الحقوق أو استياء من مواقف أو من آخرين.

واول تساؤل يطرحه الإنسان وخصوصاً كبير السن مثلنا.. لماذا انا.. لماذا يحدث لي هذا.. ولماذا يتكرر نفس الموقف معي باختلاف الأفراد أو الحيثيات؟

لماذا أنا؟.... لابد أن هناك عيباً ما يحيطني فليس من المعقول ابدا ان كل من حولي اشرار وانا الراعي الصالح؟ وإلا.. فلماذا أنا؟.... يصبح هذا التساؤل أصعب في الإجابة كلما تقدمنا بالعمر وكل مرة نكرر السؤال ونستدعي المواقف المسيئة والمشاهد المؤلمة والأصوات الغاضبة لذاكرتنا.. نحبط قدرتنا على كل شيء.. حتى قدرتنا على الحياة.

دعونا نرجع للبداية لنجب على تساؤلنا.... تذكر معي الآن موقفاً لن تنساه ابدا.. موقفاً تولَّد في قلبك سبب حزناً دفيناً لم ولن ينتهي.. موقفاً قلب كل الموازين وأصبحت حياتك بسببه جحيماً لا يطاق.. العقارب قد توقفت.. والساعات لا تمر.. والليالي جمر من نار تتقلب بينها موقفاً أساء إليك.. إلى كرامتك.. إلى كبريائك.. إلى نظرة الآخرين لك.

موقفاً أصبح من الصعوبة أن تتعداه.. أن تنساه أو تتناساه.. ليس لأنه حطمك فحسب، ولكن لأنه بدر من أغلى إنسان في حياتك.. منبع أمانك ومصدر ثقتك.. الإنسان الوحيد في العالم الذي آمنت أنه لن يخذلك أبداً.. وقد كان.

باختصار.. لم تعد أنت بعده الشخص الذي تعرفه.. تحدث معي الآن عن مشاعرك.. عما جال بخاطرك.. عن ذهولك وتوقف عقلك.. عن قلبك وتلقي الصدمات.. عن الاضطراب وعدم التصديق.. عن التلعثم وكأنك فقدت السيطرة والتعبير.. لماذا نصبح في هذا العمر المتقدم ورغماً عنا لا نستطيع أن نتجاوز؟ هل من هول الموقف أم من صدمة من أذاقنا مرارة الخذلان؟ ام أننا وببساطة لا نعلم كيف نتسامح؟ هل يختلف تسامحنا؟ أو بمعنى آخر هل نختلف في درجات التسامح؟ هل الاختلاف يرجع لأسباب ما؟ وما الفرق بين التسامح والتصالح؟ وكيف نطبق خطوات التسامح الصحيحة من دون أن نؤذى أو نخسر أنفسنا؟

بمعنى أدق كيف نتقن فن التسامح؟

? أولاً يجب أن ندرك أننا ومهما تقدمنا بالعمر فإن أولى حيثيات الحياة ومفرداتها ومنبع وجودنا هو أن نحب وان نتلقى الحب ممن حولنا، ولكن ليس كل من تحبه أو تهتم به أو تعمل من أجله أو تعطيه أو تبذل وقتك وجهدك له، سيبادرك نفس الحب أو حتى بعضاً منه، هذه اولى القواعد الواجب تقبلها في الحياة والا فسيصيبك الذهول والصدمة من ردة فعل من حولك.

? ثانياً.. أنا أتسامح من أجلي.. لقد خُلق التسامح لأشعر انا بالرضا بصرف النظر عن رضا الآخرين. ثالثهما.. انا أتقبل نفسي.. أنا متقبل لذاتي وصفاتي.. بكل المفردات التي يلقبني بها الآخرون ويستشعرون فيها عدم قوتي.

? ثالثاً..نعم أحب ضعفي.. طيبتي.. سذاجتي.. صمتي.. تغافلي... وأراهم مصدر إنسانيتي نعم لا أحب الانتقام.. أتريث في كل شيء.. أفكر كثيرا قبل الرد.. صعب أن أؤذي أحدا وإن فعل.. أنظر لعواقب الأمور.. ولا أردد في الابتعاد قليلا صيانة لكبريائي.

? رابعا.. أنا أسامح نفسي.. أنا مسامح لذاتي ومتسامح مع ذاتي.. لا أجد لها أي عذر أو مبرر. نعم أخطائي كثيرة ولكن أتذكر الآن أشياء عظيمة وأهدافاً سامية قد حققتها ربما أحتاج أن أخطط لمرات قادمة ربما يجب على ألا آخذ نفس الدرس مرتين ولكن بالتأكيد يجب ألا أتجنب نفسي.. فالخوف من النفس هزيمة تسبق اجتياح الآخرين لنا دون ارادتنا.

? خامسا وأخيرا.. أنا أساعد الآخرين.. جميعهم.. بدون شروط أو تمييز.. باختلاف درجة القرب منى أو البعد عني.. نقيضي قبل صديقي.. وبدون انتظار للمقابل.. لأني وببساطة أجد تلك الغبطة الحانية والمشاعر الدافئة تتسلل لفؤادي.. تلك التي تشعرني بسمو أخلاقي كلما ساعدت أحدهم بصرف النظر هل يستحق تلك المساعدة أم لا.

بهذا نكون قد أجبنا جزءاً من سؤال «لماذا أنا» وسوف نتكلم لاحقا عن أعلى مراتب التسامح مع من أساء الينا، وما التسامح وما أهميته لنا، وهل نحتاج في المرحلة العمرية المتقدمة للتسامح. سنتعرف معا على سلوكيات التسامح وكيف نتسامح من دون تنازل وما المترادفات الخطأ التي تطلق على التسامح....

إهداء.... الى جدتي.. أمي بالتربية والنشأة.. لا بالمولد، الى سيدة التسامح.. الى مليكتي... أضعف كثيرا هذه الأيام وأحتاج أنس تسامحك.. فافعليها من أجلي وأجلك.. حومي حولي لأستشعر دفئك.. فرغم غيابك.. لم أعرف المستحيل يوما معك.

بقلم د. مروة إبراهيم محفوظ.. أستاذ مساعد تمريض المسنين

كلية التمريض جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية

