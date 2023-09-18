وزير التربية: تطوير التعليم يبدأ من المدارس

وطن النهار

ضمن جهوده وجولاته التفقدية خلال الأيام السابقة في متابعة الميدان التربوي والوقوف على جهوزية المدارس، لضمان انطلاقه مناسبة للعام الدراسي الجديد، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع صباح امس بجولة تفقدية على عدد من مدارس وزارة التربية، للاطلاع والاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام لطلبة الصف الأول الابتدائي مع انطلاقة العام الدراسي 2024/2023.

وفي هذه المناسبة، هنأ الوزير المانع، أولياء الأمور والطلبة والطالبات في صفوف النقل والذين يباشرون دوامهم المدرسي اليوم (الاثنين) على بدء مرحلة دراسية جديدة، وجميع منتسبي وزارة التربية من الهيئتين التعليمية والإدارية، سائلا الله تعالى أن يكون هذا العام، عامًا مليئاً بالتميز والإنجاز بهمة وعزيمة ابنائي الطلبة والطالبات وبإرادة وتعاون اعضاء الهيئة التعليمية كافة وإيمانهم بأهمية ترسيخ ثقافة تنمية واستثمار قدرات الطلبة ومواهبهم، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم.

وأكد على اهمية العمل على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة بالأنشطة الإبداعية والمعرفية، وحثهم على التعلم الذاتي القائم على البحث والاكتشاف، من أجل بناء رأس المال البشري وتمكينه للمشاركة بدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.

وأشار الى أن التطوير في التعليم يبدأ من الميدان التربوي، بمشاركة وتعاون جميع عناصر العملية التعليمية، مؤكداً حرصه على استمرار جولاته التفقدية التي تشمل مجموعة الزيارات الميدانية إلى المدارس، لتلمس بشكل مباشر جميع قضايا وطموحات وملاحظات أهل الميدان التربوي، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية، والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة ورصد جميع التحديات التي قد تطرأ تحت أي ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال: «لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء»، لافتا الى أهمية العمل جنبا إلى جنب بروح الفريق الواحد، لتحقيق التكاملية في بناء وتطوير الخطط والاستراتيجيات لرفع جودة وكفاءة مكونات المنظومة التعليمية، ما سينعكس ايجابا على جودة مخرجات التعليم وفق تطلعات ورؤى دولة الكويت المستقبلية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية ستستقبل 423,251 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية المختلفة منهم 41763 في مرحلة رياض الأطفال و159895 في المرحلة الابتدائية و129751 في المرحلة المتوسطة و91842 في المرحلة الثانوية، موزعين على ما يقارب 875 مدرسة في جميع المناطق التعليمية المختلفة في التعليم العام.

