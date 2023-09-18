انطلاق الدراسة في فرع «التربية الأساسية» بالفحيحيل

وطن النهار

هنأ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام أبناءه الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023 م.

وأفاد في تصريح له أن إدارة الهيئة تعمل جاهدة لتوفير كل السبل والإمكانات التي يحتاجها الطلاب خلال فترة الدراسة موضحًا أن هذا العام يشهد بدء الدراسة في تخصصات جديدة ومستحدثة تلبي احتياجات سوق العمل في المجالات الصحية والتجارية والهندسية والإدارية، كما يشهد افتتاح فرع كلية التربية الأساسية (بنات) بمنطقة الفحيحيل والذي سيسهم في خفض حدة الازدحام المروري والقرب من المناطق السكنية الخاصة بالطالبات ما يسهل وصولهن بأقل وقت لمقر الدراسة.

وأكد حرص إدارة الهيئة على تقديم كل الدعم للمشاريع التي تخدم العملية التعليمية وتسهم في تنميتها وتطويرها سواء كانت إنشائية أو تعليمية أو تنموية تخدم رؤية دولة الكويت لرفع مستوى التعليم وثقافة المجتمع.

ودعا الطلبة إلى ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط التعليمية الخاصة بالحضور والاختبارات وفق كل محاضرة وتدريب، والحرص على التواصل الدائم مع الأساتذة ليكونوا قادرين على تحقيق التحصيل العلمي المطلوب، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

