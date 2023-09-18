«الإطفاء» أخمدت حريقين في الوفرة وخيطان

وطن النهار

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تمكنت 4 فرق للاطفاء من السيطرة على حريق مخزن لمواد بناء ومكائن كهربائية في منطقة الوفره دون وقوع اصابات تذكر.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حريق مخزن لمواد البناء والمكائن الكهربائية في منطقة الوفره.

وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت مراكز إطفاء الوفره والنويصيب وميناء عبدالله والإسناد الى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في مخزن لتخزين مواد بناء ومواد كهربائية، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطره عليه وحصره في مواقع محددة منعاً لإمتداده.

من جهة ثانية تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حريق شقة بمنطقة خيطان دون وقوع اصابات تذكر.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مركزي الفروانية وصبحان إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الأول و امتد إلى شقة في الدور الثاني، وعلى الفور تم إخلاء العمارة وتمت مكافحة الحريق و السيطرة عليه وإخماده، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر.

