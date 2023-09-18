«المهندسين» نظَّمت «إخلاءات الطوارئ»

وطن النهار

شاركت قوة الاطفاء العام في الحملة التوعوية بعنوان (السلامة في بيئة التعليم) التي أقامتها جمعية المهندسين في مجمع الافنيوز، من خلال بوث توعوي تم من خلاله التواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم وتوعيتهم بكيفية استخدام مطفأة الحريق وأهمية كاشف الدخان وكاشف الغاز والكاشفات بمختلف انواعها.

وتم خلال الحملة توعية الطلبة وتثقيفهم بكيفية الاخلاء في حالات الطوارئ والاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112، وان «قوة الاطفاء العام» تشارك في حملات توعوية على مدار السنة بما يتناسب مع مختلف المواسم منها حملات للوقاية من حوادث الغرق خلال موسم الصيف وكذلك خلال فصل الشتاء فيما يخص المخيمات والوقاية من الحرائق بالاضافة الى عمل حملات توعية للطلاب والطالبات والطاقم التعليمي بداية كل عام دراسي جديد لتحقيق الامن المجتمعي.

