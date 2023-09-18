علي حسين: الطاقة المتجددة تخفض الانبعاثات والغازات الضارة

وطن النهار

دعا الاستشاري المتخصص في علوم الطيران علي عبدالله حسين إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة .

وقال لـ«النهار»: إن من الواجب كذلك الحد من النفايات ، وتقليل المخلفات ، موضحاً أنه يجب أن نخلق استراتيجيات من شأنها ان تعزز اجراءاتنا المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً عالمياً كبيراً يركز على الحد من الانبعاثات الكربونية، وعلى دور الصناعة لخفض تأثير قطاع الطيران على البيئة. وأوضح أن هذا يأتي من أجل أن نضع بصمتنا البيئية، خاصة ونحن مستمرون بمشاريع توسعة وتطوير المطار الدولي وهو - واجهتنا الأولى كما يأتي دعماً لمنظومة النقل الجوي.

وأضاف علي حسين بأنه علينا الاستفادة من جميع المشاريع التنموية الجديدة المتعلقة بالتكرير في القطاع النفطي، والتي ستمكننا من إنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة تلبي احتياجات الدولة من الوقود النظيف وتزيد إنتاج وقود الطيران المستدام. واستطرد قائلاً: يجب ان نستثمر في مزيج من أنواع المعدات والآليات ومصادر الوقود المتجددة، وان يتم تحويل الاسطول الأرضي لجميع الجهات العاملة وشركات المناولة الأرضية داخل ساحة مطار الكويت الدولي لتعمل بمزيج الوقود الحيوي، أو كهربتها، ليخفض هذا التحويل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والغازات الضارة، وذكر أن انتهاجنا لاستراتيجية المطار الأخضر أو ما يطلق عليه استراتيجية العمليات الخضراء سيعزز من الكفاءة البيئية والتشغيلية.

وأضاف: في حديث عن الاستدامة البيئية للمطارات اجتذبت الشركات الناقلة اهتماماً كبيرا في الأوساط البيئية العالمية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه تلك الشركات يكمن في تقديم كل ما هو جديد من مبادرات لتساعد على احتواء وخفض انبعاثات الكربون. وزاد: علينا الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية وانتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، وجمع وإعادة تدوير المياه العادمة ومياه الصرف الصحي ومياه الأمطار. إضافة إلى الحد من النفايات، وتقليل المخلفات التي تلقى في مكبات النفايات، ومعالجة مرافق تموين الطائرات، وفصل واسترجاع المواد القابلة لإعادة التدوير كنفايات بضائع الشحن والكراتين والورق ومواد التغليف المختلفة، وكذلك المخلفات والأجسام الغريبة المتساقطة بساحة المطار ومناطق توقف الطائرات. وأكد علي عبدالله حسين أنه يجب علينا ان نعمل باستمرار على استكشاف أساليب خفض الانبعاثات الكربونية، لنكون جزءاً من مطار اخضر. وعلينا ان نعتمد على الطاقة النظيفة، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وحلول الدعم الأرضي منخفضة الانبعاثات، وتطوير العمليات لتحسين كفاءة استهلاك الوقود ومكافحة تغيير المناخ.

