الحكومة للنواب: خفِّفوا الاقتراحات المالية

الأولى

ناقشت اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اجتماع عقدته امس قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة.

وتطرق المجتمعون الى أهمية الانطلاق من التعاون التشريعي السابق في دور الانعقاد الأول السابق، ووضع آليات وأسس استمرار التعاون في دور الانعقاد الثاني المقبل، كما تناولوا قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة.

واتفق المجتمعون ان يتم في الأيام المقبلة استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء مجلس الأمة، تمهيدًا لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خارطة تشريعية معلنة.

وكشفت مصادر لـالنهار ان الحكومة ابلغت الجانب النيابي في الاجتماع ان الاقتراحات البرلمانية ذات الكلفة المالية متشعبة وكثيرة ولا تسمح بطرح المهم منها بطريقة علمية وعملية وكذلك مالية، مشيرة الا ان الحكومة طلبت من النواب التخفيف منها وعدم اتخام جدول اعمال الجلسات بها، مؤكدة ان التنسيق معها ضروري متمنية الابتعاد عن سياسة فرض الواقع عليها.

من جهة أخرى، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها، امس الأحد، من التصويت على 5 اقتراحات بقوانين (رد الاعتبار - علانية انتخاب الرئيس ونائبه - صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة - تعديل اختصاصات لجنة الأولويات - تعديل المادة 104 من اللائحة)، على أن تنجز التقارير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة.