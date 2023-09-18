رئيس الوزراء: دعم التنمية وحقوق الإنسان وتحسين مستقبل الشعوب

الأولى

وصل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه وتقديره للشراكة المميزة والعلاقة الوثيقة التي تربط الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها التابعة وما شهدته من تطور في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة وجهودها الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأكد سموه استمرار الجهود الحكومية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمنسجمة مع رؤية البلاد الوطنية التنموية، مشيرا إلى حرص الكويت على مواصلة الشراكة الفعالة والتعاون البناء مع الأمم المتحدة. ولفت سمو رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الحالية وتكثيف العمل المشترك بالتعاون مع الدول الأعضاء بهدف التوصل إلى حلول جماعية بشأن مختلف التحديات والقضايا الدولية الملحة وتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم أجمع.

وأكد سموه التزام الكويت بمواصلة جهودها الدولية في دعم التنمية وحقوق الإنسان ونشر ثقافة المحبة والسلام والوساطة في حل النزاعات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدات الإنسانية للدول المنكوبة والمحتاجة.