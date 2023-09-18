«الخارجية»: نرفض المساس بمواطنينا ونتابع قضية الاعتداء على كويتي في تركيا

الأولى

أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر اتصالا هاتفيا امس الأحد مع المواطن الكويتي الذي تم الاعتداء عليه في مدينة طرابزون التركية وذلك للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية والرعاية الطبية التي يتلقاها في المستشفى. وقالت «الخارجية» في بيان لها أن الوزير أكد ان السلطات المحلية التركية تتخذ حالياً الاجراءات اللازمة بحق المعتدي وان سفارة الكويت لدى الجمهورية التركية مستمرة في متابعة تلك الإجراءات وأن الفاعل رهين حجز السلطات الأمنية التركية.

وأكد على أن مثل هذه الأفعال العدائية التي يتعرض لها السائحون والمصطافون المسالمون مستنكرة ومرفوضة وأن الكويت ترفض رفضا تاما المساس بمواطنيها أو التعرض لهم بهذا الشكل.

