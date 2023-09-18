الاختبار الدراسي الأول.. مروري

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أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل المانع أنه لن يتهاون ولن يتوانى في محاسبة المقصرين عن استكمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد الذي انطلق أمس بدوام طلبة الصف الاول الابتدائي.

وقال خلال جولة ميدانية قام بها أمس: «لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء، لافتا الى «أهمية العمل جنبا إلى جنب بروح الفريق الواحد، لتحقيق التكاملية في بناء وتطوير الخطط والاستراتيجيات لرفع جودة وكفاءة مكونات المنظومة التعليمية، ما سينعكس ايجابا على جودة مخرجات التعليم وفق تطلعات ورؤى الكويت المستقبلية».

وأكد على «اهمية العمل على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة بالأنشطة الإبداعية والمعرفية، وحثهم على التعلم الذاتي القائم على البحث والاكتشاف، من أجل بناء رأس المال البشري وتمكينه للمشاركة بدفع عجلة التنمية الشاملة و المستدامة في البلاد». وأشار الى أن التطوير في التعليم يبدأ من الميدان التربوي، بمشاركة وتعاون جميع عناصر العملية التعليمية.

هذا وتستقبل المدارس اليوم 423,251 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية المختلفة منهم 41763 في مرحلة رياض الأطفال و159895 في المرحلة الابتدائية و129751 في المرحلة المتوسطة و91842 في المرحلة الثانوية موزعين على ما يقارب 875 مدرسة في جميع المناطق التعليمية المختلفة في التعليم العام بالاضافة الى نحو 50 الفا في الجامعة والتطبيقي.