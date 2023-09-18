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الكويت تتكلم.. «صيني»

سميرة فريمش
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الإثنين 18 سبتمبر 2023

? كتبت سميرة فريمش
جدد السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جوا بـالزيارة المهمة التي سيقوم بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى الصين الشهر الحالي.
وقال لـالنهار نقوم بالتنسيق والترتيب مع الجهات في الكويت لاعداد برنامج عمل هذا الزيارة، معلنا ان سمو ولي العهد سيحضر افتتاح دورة الالعاب الاسيوية في هانغتشو.
وأضاف: نفتتح اليوم المركز التجريبي للمركز الثقافي الصيني وهو الأول من نوعه في المنطقة بهدف زيادة التعارف الشعبي والثقافي. وقال: هناك اقبال من الاطفال على دراسة اللغة الصينية وهذا المركز سيسمح لهم بدراستها هنا في الكويت. بدوره اكد نائب وزير الخارجية لشؤون اسيا خالد الياسين ان زيارة سمو ولي العهد زيارة مهمة سيلتقي خلالها بالرئيس الصيني فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.   


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