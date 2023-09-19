تكريم دولي أكاديمي للشاعر عبدالعزيز البابطين من جامعة يريفان

الاخيرة

كرم وفد رسمي من جامعة يريفان الحكومية الأرمينية امس رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الشاعر عبدالعزيز البابطين بمنحه الدكتوراه الفخرية.

وقال الشاعر عبدالعزيز البابطين في تصريح صحافي بهذه المناسبة «إن تكريمي من جامعة يريفان في وطني لهو عزيز على قلبي سأذكره بكل فخر واعتزاز وإني لا أنظر إليه على أنه مجرد شهادة أزين بها ديواني بل رسالة مفادها أن حياة أي إنسان تتمثل في قدرته على العطاء دون انتظار مقابل وتحقيق إنجاز ينفع به من حوله كل حسب قدراته». وأكد أهمية خدمة المجتمعات في أهم المجالات مثل التعليم والثقافة ومساعدة الإنسانية من خلال تحفيز الأفراد على الانخراط في العمل الإنساني والثقافي والدفع بالمؤسسات إلى المساهمة فيه.

وذكر أن هذا التكريم وغيره من التكريمات التي حصل عليها خلال مسيرته الثقافية هو تكريم للكويت «التي أخذت على عاتقها زمام المبادرات فيما تقوم به من أعمال إنسانية في كل أرجاء الأرض وتكريم للشعب الكويتي ولكل المثقفين والأدباء والمفكرين والشعراء ودعاة السلام العادل في هذا العالم».

وقام وفد جامعة يريفان بزيارة الشاعر في موطنه وتكريمه في ديوانه في سابقة هي الأولى من نوعها تقديرا واعتزازا بدوره البارز والمؤثر على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والإنسانية عربيا ودوليا. وضم الوفد كلا من رئيس الجامعة الأستاذ د. هوفهانيس هوفهانيسيان وعميد كلية الدراسات الشرقية د.روبين ميلكونيان ورئيس كرسي الدراسات العربية في الكلية د. هايك كوتشاريان وعضوي المجلس العلمي د. فاهي هاكوبيان ود. ميكاييل هوفهانيسيان.

وجاء التكريم للبابطين لدعمه العمل الخيري والثقافي والإنساني ولجهوده في تعزيز أجندة السلام العالمي وكذلك لدوره الفعال في التعاون مع الجامعة من خلال جميع أنشطتها الأكاديمية ودعم النشاط المهني فيها.

