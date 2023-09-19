تيـش بريـش

آراء

عنوان مقالنا اليوم هي مثل كويتي عتيج جدا والمثل يقول ( تيش بريش لحيه ابوك معلقه بالعريش) والمقصود فيه (الملاله) وتعريف الملاله باللهجة الكويتية هي (سلة تصنع من الخوص أو اسلاك من الحديد الخفيف وتعلق بالماضي في حوش المنزل بالعريش أو بالليوان بعد أن يوضع فيها بقايا الأكل لليوم التالي لتكون بعيدة عن متناول القطط والفئران والزواحف ولتظل في هواء متجدد لا تتعرض للتلف)، ويقال هذا المثل عادة للشيء الذي يعني لا شيء لا فائدة منه ولا مضرة أي وجوده وعدم وجوده شيء واحد، ولكن اليوم بدأنا نردد هذا المثل وبصورة كبيرة وخل نشوف ليش رجعنا لترديد هذا المثل مرة أخرى.

ونحن نعيش مع مجلس يونيو 2023م صرنا نسمع العديد من الحكي المليان والفاضي من بعض النواب الذين يحبون الحجي من اجل الحجي ومن اجل خلق نوع من التصادم بالشارع المحلي بمناسبة ومن غير مناسبة مثلا يطلع لك نائب ترك الوطن والمواطن بلش يبحث عن الشعب المرجانية بالبحر من دون ما يسأل نفسه اولا عن سبب الغلاء الفاحش لاسعار السمك في بلد بحري بصورة كبيرة، والثاني يطلع لك يبي مصنع دوائي على الشريعة الاسلامية اشلون يعني على الشريعة؟ والثالث يطلع يقولك غيري محددي الجنسية وطلايبهم والرابع كل همه الكويتية المتزوجة من وافد وعيالها ومشاكل اعيالها!!! والخامس يطلع لك من وراء الطوفة ويقول لوزير الصحة شنو سويت لمنع سمنة الاطفال!!! والسادس يظهر فجأة ويرفع لواء منع الاختلاط!!! ليش بهذا التوقيت وفي هذا الوقت؟ وما هو الخدف الحقيقي لطرح هذا الموضوع الذي من الطبيعي يكون بين مؤيد ومعارض لاختلاف نفسيات المواطنين في زمن بات الانفتاح والتقدم هو ديدن كل دول المعمورة، ونحن ضد أي نوع من التحرر والانفتاح الذي يعارض قيمنا لاسلامية وعاداتنا وتقاليدنا وليعلم الجميع من نواب ومسؤولين ان اهل الكويت ليسوا بحاجه لأي نوع من الوصاية الدينية والدنيوية من دون أدنى تفكير بمستقبل الطلبة بالجامعة والتطبيقي مثلما عمل وزير التربية والتعليم العالي السابق عندما منع دراسة الطب بالاردن ومصر قبل بداية اختبارات الثانوية العامة بيومين فقط وهم الطالب كان اخر ما يفكر فيه، ولهذا نقول ان هذه المقتراحات والمشاريع بقانون بفترة الصيف والعطلة البرلمانية من اجل ان يقول انا هنا وان يخلق نوعا من الاحتقان في الشارع من اجل شيء اخر يراد له ان يمر بهدوء والناس مشغولة بشيء ثانوي، ولهذا نقول ونردد المثل الكويتي العتيج (تيش بريش لحيه ابوك معلقه بالعريش) هذا حد مقترحات بعض النواب الذين يعملون وفق المقولة الكويتية التي تقول (ادهن روسهم في بستوق خالي).

وبالختام نقول اللهم لا تجعل لاعبي السياسة تيش بريش ولا تجعل حال اهل الكويت مثل الملاله التي تعلق بالعريش لانه لا الكويت ولا اهلها يستحقون الريش ولا يستاهلون ان يعلقوا بالعريش، والحين ما في حجي نقولة إلا ربي سبحانه يرحم حالنا ويفكنا من تيش بريش بعض النواب ويحفظ ربي سبحانه الكويت وأميرها وشعبها من كل تيش وكل ريش ولا يعيد علينا ايام فقر العريش، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: شنو قصة اللي يقول فصل الجنسين تأخر؟ الجواب كل همهم الجنسين وخلطهم واكثر شيء يختلط مع بعضه عصير الكوكتيل، ولأجل هذا اغني لأهل الكويت هذه الاغنية العراقية القديمة التي تقول (شرد اقدم لك هدية بعيد ميلادك يا حبي – اطلب اشماردت مني مهجتي وعيني وقلبي – قول واتمنى علي شرد اقدملك هدية) بس انت يا مواطن متى راح تعقل وتركد؟

