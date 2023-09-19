«الاختلاط» ممنوع بالكويت

آراء

أعضاء مجلس الأمة نريد منكم قانوناً يهتم بالمواطنين ويهتم بالدولة التى تعاني من مشاكل كثيرة ولم نسمع منكم أي حلول، وآخر ما توصلتم له هو الاختلاط بين الطلبة هذا القانون غبي جدا وضعتموه ولا يرقى أن يكون تحت قبة البرلمان.. الاختلاط موجود في كل مكان.. موجود في مكة المقدسة والمدينة والأسواق والجمعيات.. حتى الشوارع مختلطة شرايكم تعملون جمعيات وأسواق وشوارع وجمعيات للنساء وأخرى للرجال.. انتم تظنون أنكم انتصرتم.. لا بالحقيقة الكل يشاهدكم ويضحك عليكم، والنائب محمد هايف في كل مجلس يدخله يقدم هذا المشروع على ما اعتقد ما عنده غير هالمشروع يقدمه ليس عنده قوانين تهم البلد، وأولها البدون والشوارع المتردية وقلة الأدوية في وزارة الصحة وأبنية الوزارات التي عفا عليها الزمن مثل مرور العاصمة وشبرات المنطقة الصحية بالصباح، وزيادة الرواتب والجمع بين الدراسة والوظيفة.. هذه تستحق أن يشرع بها قانون وليس الضحك على الناس باسم الدين.. ترى الكل يعرف حدوده في كل مكان ولا نريد وصياً علينا يعلمنا الصح والخطأ.. عندكم قانون يهمنا قدموه وإن لم يوجد فالسكوت أفضل من قوانين السلق التي تضيع الوقت علينا.. رجاء كفاية يا أعضاء مجلس الأمة من هذه القوانين التي ليس منها أي فائدة وأرجو من وزير التربية ألا يطبق القانون هذا لأنه موجود وأيضا من نفس العضو، ولكن لم يسمع له أحد ويطبقه اتقوا الله بهذا الشعب وهذا الجيل الذي لا يريد أحد أن يقيده بقوانين مثل هذه.. قدموا قوانين تفيده أكثر.. الخريجون بلا وظائف حلوا مشكلتهم، والمواطنون الذين ينتظرون دورهم بالسكن منذ سنين طويلة هذا يستحق منكم العمل به.

