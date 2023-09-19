مجلس الوزراء أطلق «تواصل» للشكاوى والمقترحات

وطن النهار

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمـد رئيس مجلـس الـوزراء بالإنابة وزير الداخلية، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري قائلا:

أحيط مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بالوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهوريـة الصين الشعبية الصديقــة خــلال الفــترة مـــن 20 - 24/9/2023.

وبمناسبة الذكرى الـ 93 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذي سيصادف يوم السبت المقبل الموافق 23/9/2023، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب السعودي بهذه المناسبة، معرباً عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتسليم وزارة الخارجية يوم الأحد الماضي مذكرة احتجاج لسفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من ادعاءات تاريخية باطلة في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حـول الاتفاقية المبرمـة بيـن حكومـة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحـة البحريـة في خـور عبـدالله والتي تـم التصديــق عليها مـن قبـل البرلمـان العراقـي بموجـب القانـون رقم 42 لسنة 2013 ومن قبـل مجلـس الأمـة الكويتـي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023، ورفعه لسمو ولي العهد.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة التجريبية لإدارة منصة «تواصل» وذلك اعتباراً مـن يــوم الأحـــد الموافـق 24 سـبتمبر 2023 وهي منصة تعنى باستقبال جميع مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين وبالإمكان استخدامها من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل».

