فيصل النواف افتتح عيادات تخصصية

وطن النهار

قام الشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ويرافقهم قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد سالم، والمعاون للإسناد الإداري اللواء مهندس عصام نايف بافتتاح العيادات التخصصية، وجناح الغسيل الكلوي، ومركز الأشعة التشخيصية في المركز الطبي التخصصي الجديد في معسكر التحرير. ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المنتسبين في مديرية الخدمات الطبية تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة بالتطور في مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمنتسبين. وتفقد أقسام المركز واطلع على الأجهزة والتجهيزات الطبية الحديثة التي تضاهي أحدث الأجهزة في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية الراقية، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات التي تقدم للمنتسبين والمتقاعدين، وفي مرحلة لاحقة لعوائل المنتسبين.

