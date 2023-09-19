«الخليجي»: حكم «الاتحادية» غير دقيق

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نيويورك – كونا: دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العراق الى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لحكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، وحذروا من ان هذه التطورات لا تخدم العلاقات بين بغداد ودول مجلس التعاون.

وشارك وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر في الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الأحد على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأحاط الشيخ سالم الصباح وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الكويتية والحكومة العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

وصدر عن الاجتماع الخليجي التنسيقي في نيويورك بيان مشترك حيال هذا الشأن دعا فيه المجلس الوزاري العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة مؤكدا المجلس الوزاري على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833.