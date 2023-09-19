ممثل الأمير التقى غوتيريش: ملتزمون بسياستنا الخارجية وثوابتها المبدئية

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التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الاحمد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتأكيدهم على دعم الكويت لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وأكد سموه التزام الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن الكويت حرصت طوال العقود الماضية على المشاركة بشكل فعال ونشط في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ودعم جهودها في مختلف المجالات.

واشاد بالدور البارز الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتطوير عمل المنظمة.كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وسبل تحقيق التنمية المستدامة.