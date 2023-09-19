«المالية»: رواتب سبتمبر في موعدها

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أعلنت وزارة المالية أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق فجر أمس وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية لفك ترابط الأنظمة.

وأكدت الوزارة في بيان أمس أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة والعمل يسير بشكل طبيعي، لافتة الى انها تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاطلاعه على آخر المستجدات. من ناحية أخرى، نفت وزارة التجارة جملة وتفصيلاً تعرضها لهجمات من هاكر مبينة أن أنظمة الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد وما يتم على الشبكة الداخلية هو الصيانة الدورية للأنظمة.

وأوضحت الوزارة أنها أنجزت أكثر من 39 ألف معاملة عبر الأونلاين تقدم بها المراجعون عبر أنظمتها الالكترونية.