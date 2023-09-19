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«البلدي» وافق على ضوابط تسميات المناطق.. والشوارع بـ«الترقيم»

فايز الزعل
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الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

وافق المجلس البلدي في جلسته أمس على الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع.
وقالت العضو منيرة الأمير: ناقشنا مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن و الضواحي والمناطق والشوارع والميادين في الكويت، لافتة الى ان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22 أغسطس 2022 وقف إطلاق التسميات على الشوارع. وقالت: في السابق كانت المناطق تسمى بأسماء الأشخاص إلا أن ذلك كان يعيق عملية الترقيم الصحيحة وبالشكل الذي يسهل معه الوصول الى المناطق عبر التطبيقات المختلفة. واضافت: يجب الانتباه الى ان استخدام الخرائط الإلكترونية للوصول الى المناطق استدعى ترقيم الشوارع والطرق وجعل ذلك ضرورة كبيرة وملحة.


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