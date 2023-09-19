الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 ,5 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
4996
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عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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الأولى
وطن النهار
وطن النهار
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دندرة
الكويت تستثمر في التكنولوجيا لمواجهة كوارث المناخ... أكيد... تتغشمرون!
دندرجي
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