الجارالله: مرافق «المشروعات السياحية» متهالكة

مال وأعمال

أوضح وزير المالية فهد الجارالله أن كل مرافق شركة المشروعات السياحية متهالكة حيث مضى على إنشائها وتشغيلها أكثر من 40 عاماً.

ونوه الجارالله في وثيقة رسمية، حصلت النهار على نسخة منها، أن تلك المرافق بحاجة إلى تطوير شامل وترميم لجميع المرافق، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من رواد مرافق الشركة.

وأشار الوزير، بناءً على رد الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن عدد موظفي الشركة يبلغ 795 موظفاً، منهم 669 غير كويتي و126 كويتي. وأوضح أن تعرض الدولة لجائحة كورونا في 2020 و 2021 والإجراءات الاحترازية المرافقة لها، أدى لإغلاق وتوقف معظم مرافق الشركة، بالإضافة إلى امتثال الشركة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم مرفق متنزه الخيران إلى وزارة الصحة لاستخدامه كمستشفى ميداني مع تحمل الشركة تكاليف الخدمات اللوجستية.

وبالإضافة إلى ما سبق هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركة في تنفيذ تطوير مرافقها وهي : ضرورة تعديل المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة حيث قامت الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن هذا التعديل، ضرورة الانتهاء من توقيع العقد الحاكم بين وزارة المالية والشركة لإدارة المرافق المرخص لها باستغلالها وفق الصيغة التي تمكن الشركة من تنفيذ التطوير لمشاريعها، صدور قرارات من الجهات المختصة بسحب بعض المواقع أو بعض المساحات من المرافق المرخص للشركة باستغلالها وضرورة إجراء التعديلات التشريعية الخاصة بالإعلان عن الوظائف وطول الدورة المستندية.

ومن ناحية أخرى، أوضح الجار الله أن إغلاق المدينة الترفيهية بسبب تقادم المباني والألعاب وتهالك بنيتها التحتية والخسائر السنوية التي حققتها ولافتقادها لإجراءات السلامة لتقادم الألعاب.

وأضاف الوزير أنه بناءً على التقرير المعد من قبل شركة عالمية متخصصة بفحص وسلامة الألعاب وعدم صلاحيتها للعمل، لذا ارتأت الشركة إغلاق المدينة الترفيهية في 2016 حفاظاً على سلامة الرواد.

وأضاف، تم عمل دراسات من شركات عالمية متخصصة لتطوير المدينة الترفيهية من 2016 إلى 2019.

وأفاد أنه لم يتم عمل أي أعمال تطوير شاملة أو جزئية بعد تاريخ الإغلاق وتسليمها لوزارة المالية، مبيناً أنه تمت الاستعانة بشركة متخصصة لفحص وسلامة الألعاب.

وبين تم فحص شركة متخصصة لمعرفة مدى سلامة الألعاب، كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لدراسة بدائل التمويل لمشاريع المشروعات السياحية ومن بينها المدينة الترفيهية، وبين وزير المالية، أنه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق لفحص الألعاب وتم نقل تطوير المدينة الترفيهية إلى الديوان للاسراع بتنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية.

