«المالية»: أحد أنظمتنا تعرض لاختراق وتم تفعيل الحماية

مال وأعمال

أعلنت وزارة المالية أن أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس فجر يوم أمس وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية لفك ترابط الأنظمة وجار مستوى تقييم محاولات الاختراق.

وأكدت الوزارة في بيان أمس أن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق ، فالأنظمة المالية للحكومة مفصولة والعمل في الوزارة يسير بشكل طبيعي. ولفتت إلى أن الوزارة تواصلت مع المركز الوطني للأمن السيبراني لاطلاعهم على آخر المستجدات.

ومن ناحية أخرى ، قالت وزارة التجارة والصناعة أنها تنفي جملة وتفصيلاً تعرضها لهجمات من «هاكر» وبينت أن أنظمة الوزارة مستمرة في تقديم خدماتها للمراجعين كالمعتاد وما يتم على الشبكة الداخلية هو الصيانة الدورية للأنظمة ، ومعاملات المراجعين مستمرة كما هي.

وأوضحت الوزارة أنها أنجزت أكثر من 39 ألف معاملة عبر الأونلاين تقدم بها المراجعون عبر أنظمتها الالكترونية.

