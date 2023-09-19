لا سحب من صندوق احتياطي الأجيال بشكل مباشر نقل أصول الاحتياطي العام إلى «سيادة».. قيد الدراسة

مال وأعمال

?

كشفت مصادر موثوقة لـ « النهار»، أن الصندوق السيادي الكويتي حقق نجاحات استثمارية رغم الأزمات العالمية، مشيرة إلى أن الصندوق السيادي حافظ على أصوله بنمو لافت.

وبين أن الصندوق شهد خلال الفترة القليلة الماضية هيكلة إدارية هادئة وتسريع نطاق التعاون مع خبراء متمرسين.

وفيما يتعلق بشراء أصول الاحتياطي العام، بينت المصادر أنه هذا الأمر سيخضع للدراسة وسيتم نقلها لصندوق سيادة والذي سيمثل انطلاقة لدعم الاقتصاد المحلي.

وعن السحب من احتياطي الأجيال، أكدت المصادر أنه لا سحب حالياً من صندوق الأجيال بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للاستثمار رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة إلى 5.1 % خلال العام الحالي، لافتة الى أن الاقتصاد الكويتي يتأثر برفع الفائدة مثله مثل بقية دول العالم ودرجة تأثره تعتمد بشكل كبير على حالة الطلب العالمي على النفط.

وبينت الهيئة، أن لديها خطة استراتيجية طويلة المدى لتفادي تقلبات الأسواق العالمية والحفاظ على استثماراتها والحد من المخاطر وتعظيم العائد.

وأضافت الهيئة أن رفع الفائدة الاميركية وإن حارب التضخم، إلا أنه يرفع كلفة الأموال ويخفض أرباح الشركات ويقلل من النشاط الاستثماري بشكل عام وهذه من طبيعة الدورات الاقتصادية، موضحة ان معدلات التضخم في الكويت من الاقل في العالم اذ تبلغ 3.2%، وعائدة لاسباب عالمية.

