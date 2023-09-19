«بوينغ» تتبرّع بـ 300 ألف دولار لدعم المغرب

مال وأعمال

أعلنت شركة بوينغ عن تبرّعها بقيمة 300 ألف دولار «ثلاثة ملايين درهم مغربي» من صندوقها للأعمال الخيرية بهدف دعم جهود الإغاثة للمتضرّرين من زلزال المغرب. وتعهدت الشركة أيضاً بمطابقة التبرّعات النقدية من موظفي بوينغ الراغبين في المساهمة بهذه الجهود، ما يعزّز نطاق المساعدات المقدّمة إلى شعب المغرب. نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الحكومية في شركة بوينغ، زياد أوجاكلي، صرّح بالقول: «وسط الدمار الذي خلّفه هذا الزلزال، نعرب عن تعاطفنا العميق مع الشعب المغربي الذي يعاني من صعوبات لا يمكن تصوّرها. وزملائي في بوينغ حول العالم ملتزمون بدعم هؤلاء، ونحن على استعداد للتعاون مع الشركاء المحليين لتقديم مساعدات هادفة تؤدي إلى شفاء المصابين وإعادة الإعمار».

