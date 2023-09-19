«KIB» يدعم مركز خدمة العملاء بمزايا جديدة ومبتكرة

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن مجموعة الخدمات التي يوفّرها مركز خدمة العملاء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه والوصول إلى مستويات أعلى من الجودة والتميّز. ويهدف البنك، من خلال هذه الخطوة، إلى إضافة المزيد من السهولة والراحة لكل العمليات المالية، انطلاقاً من التزامه تحقيق التميّز المصرفي الشامل في جميع مسارات التواصل مع العملاء.

ونظراً للسهولة التي توفّرها الرسائل النصية كوسيلة للتواصل بين البنك وعملائه، طرح «KIB» خدمة الواتساب التفاعلية التي تتيح لهم التمتّع بخدمة أكثر سرعة من خلال الردّ الفوري على اتصالاتهم بالبنك والردّ على جميع استفساراتهم. ويمكن تفعيل هـذه الخدمة التفاعلية ببساطة عبر حفظ رقم البنك 1866866 على الجهاز المحمول وتقديم طلب التحدّث باستخدام تطبيق واتساب، وإضافة إلى خدمة الواتساب التفاعلية، أعلن البنك تخصيص فريق متكامل في مركز خدمة العملاء لتلبية جميع الاستفسارات والطلبات التي يتقدّم بها عملاء باقة Black خلال وقت قياسي، والاستجابة لمكالماتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

وفي معرض تعقيبه على المزايا الجديدة، قال مساعد مدير مركز الاتصال في «KIB»، طاهر البغلي: «إننا ندرك أهمية وقت العميل والجهد الذي يبذله فريقنا لتلبية عملائنا بأفضل طريقة ممكنة، ولهذا السبب نواصل بحثنا عن حلول مبتكرة تمكّننا من تلبية جميع احتياجات العملاء بالجودة الأمثل والسرعة القصوى. كما أن هدفنا الرئيسي، وسط تسارع خطى التطوّر الرقمي، يكمن في الحفاظ على توفير خدمة سريعة وسهلة ومتميّزة وأكثر انسجاماً مع أسلوب حياة العملاء؛ ولذلك نعمل دائماً على تقديم منتجاتنا المصرفية ضمن القنوات التي يستعملونها يومياً».

وأكد البغلي أن خدمة الواتساب التفاعلية التي تم إطلاقها حديثاً هي تأكيد جديد على التزام «KIB» توفير أحدث التقنيات المصرفية لعملائه، ومع التقدم المتزايد الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن لخدمات الردّ الآلي الآن تلقّي جميع استفسارات العملاء بطريقة دقيقة وشخصية وتضمن توفير وقتهم وجهدهم، ما يجعلها قيمة مضافة ضمن مجموعة حلول البنك القائمة على التكنولوجيا المبتكرة، وخطوة أساسية في مسيرة التحوّل الرقمي التي ينتهجها.

وأشار إلى أن تبنّي التقنيات الجديدة يتيح للبنك أيضاً استخدام موظفي خدمة العملاء على نحو أكثر إنتاجية؛ فمن خلال إطلاق قنوات اتصال ذكية جديدة، يضمن «KIB» تعزيز إمكانات فريق العمل وتركيز اهتمام موظّفيه على الاستفسارات والمتطلبات ذات الأولوية القصوى من دون أي صعوبات أو تأخير، ما يضمن توفير خدمة متخصّصة وعالية الجودة لكل شرائح العملاء كافة.

تجدر الإشارة إلى أن «KIB» يواصل التزامه الدور الإيجابي والحيوي في حياة عملائه وتجاربهم المصرفية بشكل يومي، وذلك عبر تطوير منتجاته وخدماته وتلبية احتياجاتهم المتغيرة باستمرار،

من أجل إضفاء المزيد من السهولة والراحة والموثوقية إلى التجربة المصرفية وتعزيز مستويات الرضا بشكل عام.

