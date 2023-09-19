«وربة» نظم ندوة عن صحة الأبناء والتغذية السليمة

مال وأعمال

نظم بنك وربة ندوة توعوية لعميلاته بعنوان «صحة أبنائك النفسية ونمط تغذيتهم السليم هو أساس تفوقهم الأكاديمي»، حيث حاضرت فيها كل من المستشارة والباحث التربوي في مجال الطفولة والمراهقة ندى المضف والمدربة المعتمدة في الصحة والعافية مريم الجار الله وذلك بمشاركة عدد كبير من عميلات البنك.

وصرح مدير إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله الشعيل بأن هذه الندوة أتت حرصاً من إدارة البنك على تقديم النصائح والحلول بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة للأبناء، مشيداً بتجاوب واستحسان عميلات البنك لهذه الندوة ، حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والتي تهدف لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة لعملائه ولموظفيه تأكيداً بأن الوقاية خير من العلاج.

وأشار إلى أن الندوة تضمنت مجموعة من النصائح والإرشادات الفعالة التي تساعد عميلات البنك في الحفاظ على الصحة العامة لأبنائهم وتحسين قدراتهم ورفع كفاءتهم، كذلك تمكنهم من اكتساب مجموعة من العادات الصحية التي تحافظ على حيويتهم.

وأكد الشعيل على اهتمام «بنك وربة» في المشاركة بمختلف الندوات والحملات التوعوية التي لا تقل أهمية عن الحملات الترويجية للمنتجات والخدمات، إيماناً منه بأن تلك المشاركات تسهم في النهوض بالفرد والمجتمع.

وذكر أنه في إطار المسؤولية الاجتماعية يهتم بنك وربة بمختلف المجالات الحياتية ومن الصحة والتعليم والأمن وذوي الهمم ودعم مبادرات الشباب والحملات التوعوية وكل ما من شأنه تحقيق المنفعة والمصلحة العامة لأبناء المجتمع.

جدير بالذكر أن وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع.

