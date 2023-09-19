«الخليج»: 30 نوفمبر الفرصة الأخيرة للمشاركة في سحب المليوني دينار

مال وأعمال

مع نهاية نوفمبر المقبل، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب الدانة لربح الجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار قد وصل إلى محطته الأخيرة، ليبدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائز سعيد الحظ، الذي يفوز بالجائزة يوم 18 يناير 2024.

وفي إطار حرصه على مكافأة عملائه، وبمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاقها، أعلن بنك الخليج في مايو الماضي عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة عن عام 2023، من 1,500,000 د.ك. إلى 2,000,000 د.ك.، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.

وبهذا يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنوياً، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة 2,000,000 دينار كويتي والنصف سنوي بقيمة 1,000,000 دينار كويتي ورابحين في سحبين بقيمة 100,000 دينار كويتي لكل منهما، و10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1,000 دينار لكل منهم.

يشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 د.ك لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيًا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ دينارين من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب مليونير الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائياً إلى سحوبات الدانة.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

ويعد حساب مليونير الدانة هو أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم الادخار بشكل منتظم. ولهذا نشجع الجميع على فتح حساب الدانة والادخار فيه والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها لعملائه».

مميزات عديدة

ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب مليونير الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت، الذي يحوِّل فرصك بالربح من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج. علماً أنه تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2022 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022) إلى سحوبات عام 2023، وفقاً للشروط والأحكام.

كما يوفر حساب مليونير الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني (e-gulfbank.com/AlDanah) وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للربح في سحوبات مليونير الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية. وللمشاركة في سحوبات مليونير الدانة المقبلة، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب. ويمكن للعملاء زيارة أحد فروع بنك الخليج، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، كذلك بإمكان العملاء استخدام خدمة الـ «واتساب» على الرقم 1805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو الاتصال بممركز خدمة العملاء على نفس الرقم للحصول على المساعدة. ويمكنهم أيضاً زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن الحساب وعن الرابحين.

