رزوقي استقال من «الكويتية»

مال وأعمال

قدم الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية الكويتية المهندس معن رزوقي استقالته لوزير المالية فهد الجارالله، حيث أشار رزوقي في كتاب الاستقالة، إلى أن مجلس الإدارة الحالي جاء بحكم ودافع مسبق على عدم جدوى استراتيجية الشركة وخططها التنفيذية دون النظر في النتائج والأرقام التي تم تحقيقها في آخر 3 سنوات أو مناقشتها تفصيلياً ورسمياً أو حتى طلب الإيضاح وتبيان أسس العمل القيادي الرشيد، مما تسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار يشوبها السلوك الشخصي البعيد كل البعد عن المهنية التي كنت وما زلت أطمح أن يؤسس لها مجلس الإدارة وعلاقته مع الإدارة التنفيذية متمسكين بأبسط قواعد الحوكمة والعمل المؤسسي الفعال.

وأضاف رزوقي في استقالته أن الأمور بدأت بطلب استقالات عدد من المسؤولين في الإدارات الحيوية المناط بها تشغيل الأسطول ونقل المسافرين والتي قامت تلك الإدارات بعملها على أكمل وجه خلال موسم الصيف بالإضافة إلى التوفير الكبير في تخفيض المصروفات وتعظيم الدخل وفق أسس ومعايير محددة.

