المباركي: المؤتمر الافتراضي العالمي يسعى إلى رفع المؤشرات التنافسية

مال وأعمال

صرحت رئيسة المؤتمر مؤسسة شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية د. هنادي مبارك المباركي ان المؤتمر الافتراضي العالمي يسعى الى التنويع الاقتصادي ورفع المؤشرات التنافسية والارتقاء بمنظومة الابتكار وريادة الاعمال، وفي حين ينطلق من دولة الكويت المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطنــــــاعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال»، ينعقد المؤتمر العالمي في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر لعام 2023 من الساعة 1 ظهرا إلى 12صباحا بتوقيت الكويت عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي ومشاركة عالمية واسعة تفوق 222 خبيراً.

يركز المؤتمر على منظومة الابتكار وذلك لاعتبار الابتكار استثماراً طويل الاجل وله التأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي وكذلك الابتكار المدعم في الذكاء الاصطناعي من أهم التكنولوجيات الناشئة التي تعتمد عليها العديد من الصناعات والقطاعات والتي تؤدي الى زيادة الإنتاجية والكفاءة وتوفير فرص عمل جديدة واستحداث قطاعات جديدة وتمكين البحث وتطوير منتجات وخدمات جديدة. وتحسين القطاعات الحكومية مثل النقل والصحة والتعليم والأمن.

وبينت المستشارة المباركي ان الابتكار الاقتصادي التنافسي هو عملية تطوير وتطبيق أفكار وتقنيات جديدة في الأعمال والصناعات بهدف تحسين الإنتاجية والكفاءة وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للدول والشركات.

وتعتمد الشركات والمؤسسات على خمس استراتيجيات للابتكار الاقتصادي والتنافسي:

اولا: استراتيجية الابتكار داخل الشركة وهو تطوير القدرات التكنولوجية والبحثية داخل الشركة لتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة وذلك لتحسين الكفاءة والتنافسية للشركة.

ثانيا: استراتيجية الابتكار المشترك تعتمد على التعاون مع الشركات الأخرى والمؤسسات البحثية والحكومات لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير منتجات وخدمات جديدة.

ثالثا: استراتيجية الابتكار المفتوح تعتمد على استخدام المصادر الخارجية للابتكار، وهو تعاون الشركات مع الحكومات والعملاء والموردين والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

رابعا: استراتيجية الابتكار التكنولوجي تعتمد على تطوير وتبني التكنولوجيا الجديدة لتحقيق التفوق التنافسي.

خامسا: استراتيجية الابتكار الاجتماعي تعتمد على تطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات المجتمع وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة.

