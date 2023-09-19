«وفرة العقارية» تطلق حملة المسؤولية الاجتماعية

مال وأعمال

رعت شركة وفرة العقارية حملة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع دار الأطفال التابع لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بحضور وتطوع عدد من موظفي الشركة والتعاون مع شركة «فيري هب» المتخصصة في هدايا الأطفال حيث تم توزيع مستلزمات العودة للدراسة للأطفال.

تهدف شركة وفرة العقارية الى دعم وتعزيز أواصر الترابط بين طلاب دار الرعاية بالمجتمع وتشجيعهم وبث روح الفرح استعدادا للعام الدراسي الجديد. وبهذه المناسبة قالت مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة وفرة العقارية شيخة الفضالة أن حملة العودة للمدارس جاءت لتؤكد دور الشركة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وحرصها الدائم على تحسين آليات التواصل بين قطاعاته المختلفة وأشارت الى ان شركة وفرة العقارية مستمرة فى تعزيز دورها الاجتماعي والتنموي حيث ان لديها العديد من الانشطة الخدمية التي ستحرص على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

