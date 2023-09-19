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«المركزي الأوروبي»: لا تراهنوا على خفض الفائدة


قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينش كازاكس إن «المركزي سيبدأ في خفض الفائدة عندما يرى أننا بدأنا بشكل مستمر وكبير في تحقيق هدفنا»، مضيفاً «يمكنني القول بوضوح إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال الربيع أو بداية الصيف، من وجهة نظري، هي توقعات لا تتفق حقيقة مع السيناريو الكلي الذي لدينا». وحذر كازاكس، من أنه سيكون من الخطأ المراهنة على خفض البنك أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل. وقال مارتينش كازاكس، وهو محافظ البنك المركزي في لاتفيا: «إن نمو الأجور في منطقة اليورو لم يصل إلى ذروته، ولم يتضح مدى السرعة التي سيتراجع بها التضخم الأساسي».


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