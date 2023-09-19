النفط لمستويات قياسية بدعم ارتفاع الطلب

مال وأعمال

صعدت أسعار النفط، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت «أوبك+» تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

ولامس خام برنت سعر 95 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 0.69% إلى 94.58 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 76 سنتا أو 0.847% إلى 91.53 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة «أوبك+» ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في التعاملات الآسيوية المبكرة، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.37 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 91.29 دولاراً للبرميل.

