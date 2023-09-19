المدن الذكية تؤدي دوراً حيوياً كمحرك اقتصادي واجتماعي

مال وأعمال

بحضور، وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات عبدالله آل صالح، أقام مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية أخيراً حفل توقيع كتاب للمستشار الإعلامي الدكتور نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت تحت عنوان «المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية»، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي.

وشهد الحفل حضوراً واسعاً للعديد من الشخصيات المرموقة أبرزها مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي؛ وشارل جحا، رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

ويسلط الكتاب الضوء على الأهمية المتزايدة للمدن كمراكز حضرية تواكب المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالتقدم الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويرصد النماذج الملهمة والتجارب المتنوعة للمدن الذكية في العالم العربي. كما يستشرف أيضاً مستقبل المدن العربية الذكية، مركّزاً على أبرز التجارب والتكنولوجيات والتقنيات التي تمت الاستعانة بها في أنظمة العمل والبنى التحتية، إضافة إلى استعراض بعض المحاولات العربية الطموحة لتطوير هذا المفهوم ومواكبة التقنيات العالمية في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

وأكَّد عبدالله آل صالح، أن إطلاق الكتاب يأتي في ظل تَسارُع وتيرة التحول الذكي في المنطقة العربية، لاسيما دول مجلس التعاون، وتنامي الاعتماد على التكنولوجيا وتطبيقاتها لدفع عجلة التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي الشامل، وحققت نقلاتٍ نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لتمضي قُدُماً في ترسيخ ريادتها، ورسم ملامح مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وإرساء دعائم اقتصاد معرفي يحقق التنمية المستدامة ويعزز رفاهية وسعادة المجتمع.

وقال شارل جحا، رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية خلال كلمته: «يسلط الكتاب الضوء على أبرز التجارب والمشاريع العربية الناجحة في التحول الذكي، ويبرز التحديات والفرص التي تواجهها المدن العربية في رحلتها نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. وتعد مسيرة دولة الإمارات إحدى أبرز التجارب العربية الناجحة في التحول الذكي، وتحظى بمكانة مرموقة على الساحة العالمية كواحدة من الدول الرائدة في تبّني التطبيقات الذكية في مختلف جوانب الحياة اليومية».

من جانبه، قال د. نضال أبوزكي خلال كلمته في حفل توقيع الكتاب: «بينما نعيش اليوم مرحلةً جديدة من مراحل التحوّل الرقمي، ونشهد تحولاً كبيراً نحو تحويل مدن بأكملها إلى مدن ذكية مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يُسلّط الكتاب الضوء على العلاقة المتبادلة بين التكنولوجيا والمجتمع والاقتصاد، وأهمية الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والممارسات المستدامة في إنشاء مدن المستقبل، ودور التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات والمجتمعات في تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف د. أبوزكي: «تؤدي المدن الذكية دوراً حيوياً كمحرك للنمو المستدام، وعاملاً مساهماً في تعزيز كفاءة استغلال الموارد من خلال التقنيات الرقمية الناشئة وتحليل البيانات المتقدّمة لتوفير خدمات نوعية تُحسّن مستوى النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وجودة الحياة. ونثق أن الكتاب الذي نطلقه اليوم سيكون مصدراً قيماً لإلهام القرّاء وتوجيه الجهود المشتركة نحو تطوير المدن الذكية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتنا».

وشكّل حفل توقيع الكتاب مناسبةً للتواصل وتبادل الآراء حول أهمية التحول الذكي وتطوير المدن في العالم العربي. ومن المتوقع أن يلقى الكتاب رواجاً واسعاً وأن يُسهم في توجيه الجهود نحو تطوير مدن ذكية ومستدامة في المنطقة. وأتاح الحفل الفرصة أمام الحضور والمهتمين بهذا المجال لمشاركة المعارف والخبرات حول سُبل تحقيق تطوير مستدام وذكي لمدننا في المنطقة العربية.

الجدير بالذكر أن د. أبوزكي أصدر كتابه الأول في عام 2018 بعنوان «خليج المستقبل.. الفرص والتحديات الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط»، والذي قدم خلاله تحليلاً شاملاً للملف الاقتصادي الخليجي منذ بزوغ عصر النفط ومراحل التطور الاقتصادي وانعكاساته على المنطقة، وتحليل مخاض المتغيرات الاقتصادية الحالية التي بدأت نتائجها تظهر سريعاً في التحول إلى اقتصاد متنوع ومتوازن يعطي القطاع الخاص دوراً أكبر في خلق فرص العمل والتحفيز الاقتصادي والتطور التكنولوجي وصولاً إلى اقتصاد المعرفة.

